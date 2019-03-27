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11:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Взяли по ошибке». Раскрыт поворотный момент в карьере Головкина

Известный американский наставник Абель Санчес рассказал о том, при каких обстоятельствах состоялся дебют его подопечного — экс-чемпиона мира в среднем весе по нескольким версиям казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) на американской арене.

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Перед американской публикой Головкин предстал в 2012 году поединком против поляка Гжегожа Проксы. Бой, к которому GGG подошел с рекордом 23−0, проходил в городе Верона (штат Нью-Йорк) и завершился победой GGG техническим нокаутом в пятом раунде. Причем по ходу боя казахстанец еще трижды уронил соперника.

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Тот поединок транслировал телеканал HBO, который с 2019 года решил уйти из бокса после 45-летней истории. Всего HBO 15 раз транслировал бои Головкина.

«1 сентября 2012 года. Мы просили, умоляли и плакали, чтобы HBO включили нас в свое шоу. Так получилось, что два парня получили повреждения, и нас поставили на бой по ошибке. Геннадий хорошо справился. Я думаю, что за столь короткий срок мы проделали с ним отличную работу, и его исключительно хорошо продвигали. Он на вершине своей карьеры. Он заставил гордиться собой всю свою страну, и мы очень гордимся тем, что работаем с ним», — сказал Санчес в беседе с Villainfy Media.

Последним по контракту с HBO стал матч-реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. Недавно Головкин подписал контракт с новым телепартнером — трехлетнее сотрудничество со стриминговым сервисом DAZN рассчитано на шесть поединков, первый из которых намечен на июнь.

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