«Взяли по ошибке». Раскрыт поворотный момент в карьере Головкина

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Перед американской публикой Головкин предстал в 2012 году поединком против поляка Гжегожа Проксы. Бой, к которому GGG подошел с рекордом 23−0, проходил в городе Верона (штат Нью-Йорк) и завершился победой GGG техническим нокаутом в пятом раунде. Причем по ходу боя казахстанец еще трижды уронил соперника.

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Тот поединок транслировал телеканал HBO, который с 2019 года решил уйти из бокса после 45-летней истории. Всего HBO 15 раз транслировал бои Головкина.

«1 сентября 2012 года. Мы просили, умоляли и плакали, чтобы HBO включили нас в свое шоу. Так получилось, что два парня получили повреждения, и нас поставили на бой по ошибке. Геннадий хорошо справился. Я думаю, что за столь короткий срок мы проделали с ним отличную работу, и его исключительно хорошо продвигали. Он на вершине своей карьеры. Он заставил гордиться собой всю свою страну, и мы очень гордимся тем, что работаем с ним», — сказал Санчес в беседе с Villainfy Media.