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11:28 (мск), источник: Vesti.kz

Будет дисбаланс, или как выбор соперника отразится на «кошельке» Головкина перед трилогией с «Канело»

Журналист Джим Дауэр в своей статьей на Boxingnews24.com поделился мнением относительно американского боксера Брэндона Адамса (21−2, 13 КО), которого называют наиболее вероятным следующим соперником экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).

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Ранее стало известно, что Адамс все еще рассматривает предложение от Головкина на бой в июне. По информации инсайдера, заминка вызвана тем, что американец попутно получил предложение от своего соотечественника — Джермалла Чарло (28−0, 21 КО), владеющего поясом «временного» чемпиона WBC в среднем весе.

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По мнению журналиста, выбор Адамса в соперники на июнь может негативно отразиться на Головкине в процессе переговоров с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 34 КО) об их третьем бое, который ожидается в сентябре.

«Если Головкин встретится с Адамсом, в то время как “Канело” будет драться с чемпионом IBF Дэниэлом Джейкобсом, между этими двумя бойцами будет дисбаланс, когда они начнут переговоры. В этом случае “Канело” сможет просить гораздо больший процент от доходов с боя, чем GGG, основываясь на его победе над ним, а также за счет лучшей оппозиции. Головкин же будет не в лучшем положении, чтобы просить 50−50, если он одержит победу над Адамсом», — пишет автор.

Напомним, что именно процентное разделение доходов стало камнем в преткновения в переговорах Головкина и «Канело» по реваншу. В итоге GGG выторговывал себе 45 процентов, что ударило по «кошельку» мексиканца.

Сам матч-реванш прошел в сентябре на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее боксеры свели первый бой вничью, и завершился победой «Канело». Таким образом Головкин потерпел поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

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