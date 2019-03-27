«Наша школа бокса ценится в США». Нурсултанов — о дружбе с Ковалевым, работе с Климасом и ностальгии по любителям

В интервью корреспонденту Vesti.kz Нурсултанов рассказал о сотрудничестве с Климасом, о ностальгии по любительской карьере и дружбе с российским боксером Сергеем Ковалевым.

— Мейирим, одним из главных событий вашей карьеры стало соглашение с Эгисом Климасом. Специалист достаточно авторитетный в мире бокса, признается лучшим в своем деле. Ощущаете лис ним дополнительные возможности для своих успехов? Насколько легко с ним работать?

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— Очень рад, что работаю с Эгисом Климасом. Он и вправду является лучшим в своем деле. Я ощущаю, что именно с ним я смогу достичь больших высот. С Эгисом очень легко работать, на самом деле. И свои обязанности выполняет на все 100 процентов.

— Вы часто проводите тренировки с Сергеем Ковалевым. Он даже назвал вас будущим чемпионом мира. Насколько тесно вы общаетесь? Пересекаетесь ли как-нибудь еще помимо тренировочного зала?

— С Сергеем Ковалевым мы очень хорошо общаемся. Не могу сказать, что вне тренировочного зала мы часто встречаемся, но когда видимся беседа у нас всегда хорошая. Иногда даже созваниваемся с ним.

— Мейирим, вы уже длительное время живете и тренируетесь в США. Основные сложности уже позади? Полностью освоились?

— В США мы уже два с половиной года. Привыкли к местной жизни, местным особенностям. Так сказать, освоились. Каких-то серьезных трудностей нет. Общаемся с соседями. Со всеми поддерживаем хорошие взаимоотношения.

— Нет ностальгии по временам любительской карьеры? Все-таки мечтали попасть на Олимпиаду в Рио. Не жалеете, что решили перейти в профи?

— Безусловно, скучаю по тем временам, когда тренировался в сборной Казахстана, в составе «Астана Арланс». Но все идет по воле Всевышнего. С Олимпиадой не получилось. Но я не жалею, что завершил карьеру в любителях. Считаю, что поступил правильно, когда принял решение уйти в профессионалы.

— Есть ли такой боксер, на которого вы равняетесь?

— Если честно, нет такого боксера, на которого я равняюсь в своей карьере.

— Насколько опыт, полученный в любителях, помогает вам в профи? Многие отмечают ваши навыки и мастерство.

— Любительский опыт мне очень хорошо помогает. Наша школа ценится здесь. Работа на ногах, на дистанции — все используется, все помогает в ринге.

— Над чем сейчас стараетесь работать? Есть ли такие моменты, на которые прежде всего стараетесь обратить внимание во время тренировок?

— Сейчас у меня наступил небольшой отдых. Думаю, что в ближайшее время приступлю к тренировкам. И в первую очередь начну работу над физическими данными. Еще раз просмотрю свой последний бой. Есть ошибки, решением которых также займусь в первую очередь, чтобы уже в следующий раз их не допустить.

— Как считаете, кто из казахстанских боксеров способен проявить себя в этом году? Следите ли вы за их выступлениями?

— Наши боксеры все способны на это. Я стараюсь следить за их выступлениями. Если есть трансляция, то обязательно посмотрю.

— С братом часто видитесь? Прилетает ли он в США?

— С братом видимся только в Казахстане пока. Он не приезжал, но в скором временем, думаю, он приедет. Когда будут большие бои, точно прилетит меня поддержать, находиться рядом в этот важный момент.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zaG-uDtkyAo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Чем был обусловлен выбор соперника на ваш последний бой?

— Признаться, этого соперники утвердили за десять дней до самого поединка. Изначально мы планировали встретиться с другим боксером. Но он отказался, и пришлось делать быструю замену.

— Все ли удалось выполнить в ринге, что запланировали?

— Нет, не удалось. Я не успел полностью изучить соперника за эти десять дней, составить индивидуальную тактику и план на поединок.

— С кем бы вы хотели встретиться в ринге?

— Конкретно по именам я кого-то не буду называть. Однако скажу, что готов выйти в ринг против любого, кого мне предоставит команда. Для этого я и работаю.

— Есть ли информация относительно следующего боя?

— Пока такой информации нет. На сегодняшний день не определена даже дата возвращения на ринг. и как определится дата, тогда будем уже обсуждать и подбирать себе соперника.