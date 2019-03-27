«Ничего подобного не видывал». Абель Санчес раскрыл секрет силы Головкина

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Боксеры встретились в тренировочном зале Big Bear в Калифорнии, принадлежащем Санчесу. Американец признался, что был наслышан о силе Головкина, но, испытав ее на себе, Скотт был удивлен.

«То, что Головкин очень силен физически, знают все, это не секрет, — сказал Санчес в интервью Villanfy Media. — Знаете, к нам на спирринги многие парни приезжали, чтобы воочию убедиться в этом, протестировать Головкина. Но настоящим тестом для GGG они так и не стали. Все просто, я работаю тренером уже столько лет, а ничего подобного в жизни не видывал».

«Но фишка ведь не только в силе, — утверждает Санчес. — Очень важен баланс. Вы видели видео с Головкиным и Скоттом? Все дело в том, что Головкин знает все о своем теле и о своем балансе, а Скотт о своем не знает».

Головкин возобновил тренировки в Big Bear в рамках подготовки к возвращению на ринг. следующий бой намечен на июнь и станет для казахстанца первым в рамках трехлетнего сотрудничества со стриминговым сервисом DAZN.

Однако имя соперника GGG пока неизвестно. В числе потенциальных называются поляк Камил Шеремета (19−0, 4 KO) и американец Брэндон Адамс (21−2, 13 КО).

Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда раздельным решением судей проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО), потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. Вскоре после победы над Головкиным «Канело» заключил контракт с DAZN на 11 поединков и рекордные 365 миллионов долларов.