Дуэль Казахстана с Узбекистаном, или кто станет соперником отечественных боксеров на турнире Азербайджане
Определились первые соперники боксеров сборной Казахстана на международном турнире в Баку — «Шелковый путь», передает корреспондент Vesti.kz.
Определились первые соперники боксеров сборной Казахстана на международном турнире в Баку — «Шелковый путь», передает корреспондент Vesti.kz.
Тренерский штаб для участия в состязании отобрал 18 спортсменов — среди них медалисты национальных первенств Асланбек Шымбергенов, Абай Тулеш, Олжас Байниязов и Оразбек Асылкулов.
Стартовые поединки состязания пройдут сегодня, 27 марта. Финалы намечены на 1 апреля.
До 49 килограммов — четвертьфинал.
Шалкар Айкынбай (Казахстан) — Ядигар Алиев (Узбекистан)
Ермек Мадиев (Казахстан) — Орхан Сулейманов (Азербайджан)
Жандос Несипжан (Казахстан) — Нодиржон Мирзахмедов (Узбекистан).
До 52 килограммов — 1/8 финала.
Абай Куандыков (Казахстан) — Али Насер Мунтадер (Ирак).
Четвертьфинал.
Олжас Байниязов (Казахстан) — Фазильжон Абдумуродов (Узбекистан)/Мирмехди Мехтизада (Азербайджан).
До 56 килограммов — четвертьфинал.
Оразбек Асылкулов (Казахстан) — Умуд Рустамов (Азербайджан).
До 60 килограммов — 1/8 финала.
Ерсултан Булат (Казахстан) — Али Джафар Абдулрда (Ирак).
До 64 килограммов — 1/8 финала.
Сабыржан Бакбергенов (Казахстан) — Бахтияр Газибаев (Азербайджан)
Алмасбек Алибеков (Казахстан) — Доган Хакан (Турция).
До 69 килограммов — четвертьфинал.
Маулен Оскенбек (Казахстан) — Нижат Хасанов (Азербайджан)/Шохрат Дурдыев (Туркмения).
1/8 финала.
Асланбек Шымбергенов (Казахстан) — Элабидин Амру Зине (Марокко).
До 75 килограммов — 1/8 финала.
Ермахан Жакпеков (Казахстан) — Нурканат Райс (Казахстан)
Абай Толеш (Казахстан) — Амин Кушхов (Азербайджан).
До 81 килограмма — 1/8 финала.
Нурлан Сабиров (Казахстан) — Альфонсо Домингес (Азербайджан).
До 91 килограмма — 1/8 финала.
Артем Пчеляков (Казахстан) — Баки Ялчин Мухаммед (Турция)
Мухамеджан Еркин (Казахстан) — Рахиль Маммадли (Азербайджан).
Свыше 91 килограмма — четвертьфинал.
Данила Семенов (Казахстан) — Мохамед Фириссе (Марокко)
Нуржан Бекзатов (Казахстан) — Обиджон Тохиров (Узбекистан).
Добавим, что международный турнир «Шелковый путь» станет частью подготовки национальной сборной Казахстана к апрельскому чемпионату Азии. Континентальный турнир стартует 16 апреля и пройдет в Таиланде.