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16:28 (мск), источник: Vesti.kz

Дуэль Казахстана с Узбекистаном, или кто станет соперником отечественных боксеров на турнире Азербайджане

Определились первые соперники боксеров сборной Казахстана на международном турнире в Баку — «Шелковый путь», передает корреспондент Vesti.kz.

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Тренерский штаб для участия в состязании отобрал 18 спортсменов — среди них медалисты национальных первенств Асланбек Шымбергенов, Абай Тулеш, Олжас Байниязов и Оразбек Асылкулов.

Стартовые поединки состязания пройдут сегодня, 27 марта. Финалы намечены на 1 апреля.

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До 49 килограммов — четвертьфинал.

Шалкар Айкынбай (Казахстан) — Ядигар Алиев (Узбекистан)
Ермек Мадиев (Казахстан) — Орхан Сулейманов (Азербайджан)
Жандос Несипжан (Казахстан) — Нодиржон Мирзахмедов (Узбекистан).

До 52 килограммов — 1/8 финала.

Абай Куандыков (Казахстан) — Али Насер Мунтадер (Ирак).

Четвертьфинал.

Олжас Байниязов (Казахстан) — Фазильжон Абдумуродов (Узбекистан)/Мирмехди Мехтизада (Азербайджан).

До 56 килограммов — четвертьфинал.

Оразбек Асылкулов (Казахстан) — Умуд Рустамов (Азербайджан).

До 60 килограммов — 1/8 финала.

Ерсултан Булат (Казахстан) — Али Джафар Абдулрда (Ирак).

До 64 килограммов — 1/8 финала.

Сабыржан Бакбергенов (Казахстан) — Бахтияр Газибаев (Азербайджан)
Алмасбек Алибеков (Казахстан) — Доган Хакан (Турция).

До 69 килограммов — четвертьфинал.

Маулен Оскенбек (Казахстан) — Нижат Хасанов (Азербайджан)/Шохрат Дурдыев (Туркмения).

1/8 финала.

Асланбек Шымбергенов (Казахстан) — Элабидин Амру Зине (Марокко).

До 75 килограммов — 1/8 финала.

Ермахан Жакпеков (Казахстан) — Нурканат Райс (Казахстан)
Абай Толеш (Казахстан) — Амин Кушхов (Азербайджан).

До 81 килограмма — 1/8 финала.

Нурлан Сабиров (Казахстан) — Альфонсо Домингес (Азербайджан).

До 91 килограмма — 1/8 финала.

Артем Пчеляков (Казахстан) — Баки Ялчин Мухаммед (Турция)
Мухамеджан Еркин (Казахстан) — Рахиль Маммадли (Азербайджан).

Свыше 91 килограмма — четвертьфинал.

Данила Семенов (Казахстан) — Мохамед Фириссе (Марокко)
Нуржан Бекзатов (Казахстан) — Обиджон Тохиров (Узбекистан).

Добавим, что международный турнир «Шелковый путь» станет частью подготовки национальной сборной Казахстана к апрельскому чемпионату Азии. Континентальный турнир стартует 16 апреля и пройдет в Таиланде.

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