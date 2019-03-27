Будут ли в скором времени в Казахстане чемпионы мира в профи-боксе?

Источник: Vesti.kz

Более того, на сегодняшний день GGG быстрее всех из казахстанских бойцов способен вновь захватить ведущие позиции в своем дивизионе и не только. Подробности — в материале Vesti.kz.

На сегодняшний день в Казахстане числятся 75 активных боксеров. При этом мировым титулом владеет только один — Бейбут Шуменов. Однако и его пояс не является главным в обширной иерархии. И здесь больше вопрос к WBA, которая ежегодно расширяет свое семейство трофеев. У Шуменова пояс «обычного» чемпиона.

К сожалению, больше чемпионов мира у нас на данный момент нет. Одними из последних владельцев престижного «ремня» были Головкин и Жанат Жакиянов, который неожиданно для всех в титульном бою победил американца Роуши Уоррена.

В те времена было много тех, кто относился к так называемому подрастающему поколению. Сейчас большинство из них уже превратились в соискателей мирового признания. Только вот объективно супербольших сдвигов в этом направлении пока нет.

Безусловно, каждый из когорты готов легко подписаться на большой поединок. Однако в профи-боксе это сделать не так просто. Здесь нужна работа всей команды, где основные роли в процессе отведены промоутеру и менеджеру. К тому же есть и вторая сторона, ответственная за контракт (речь о сопернике).

И сложно подобраться к серьезному титулу, если нет за тобой впечатляющего послужного списка, высокого рейтинга, а также определенного интереса со стороны любителей бокса. Хотя даже в таком случае может просто повезти и тебя выберут для добровольной защиты. И тогда уже будет прекрасная возможность выдать лучший бой в своей жизни. Например, как Джулиус Индонго.

В остальных случаях успех определяют грамотная работа команды, труд, желание и смелость. Много существует примеров того, когда перспективный боец засиживался на одном уровне, поколачивая откровенных середняков или даже оппонентов уровнем ниже среднего.

Казахстан на мировом рынке профи-бокса представлен в широком ассортименте. Здесь и победитель Олимпиады, призер Игр, и боксеры, проявившие себя на мировом уровне в любителях, а также одаренные бойцы, в силу каких-либо причин не сумевшие себя показать в олимпийском боксе.

Из года в год их количество только растет, равно как и качество. Тенденция радует — у многих есть прекрасная возможность в скором времени завоевать титул чемпиона мира. И главный вопрос в том, когда именно это произойдет.

Как ни крути, но ситуация такова, что у Головкина пока наиболее реальные шансы на это. Уже осенью этого года может состояться третий бой с Альваресом, на кону которого будут стоять сразу несколько поясов. Ну с учетом того, если мексиканец в мае одержит победу над Дэниэлом Джейкобсом. Если же не с «Канело», так с Деметриусом Андраде. В общем, перспективы вполне себе приятные.

На этом, собственно, все. Али Ахмедову предстоит обжиться в новой для себя категории. Садриддин Ахмедов в январе завоевал титул «молодежного» чемпиона мира по версии WBC, и за ним надо будет сейчас пристально следить. Наверняка он вызовет интерес — боксер умеет не только биться, но и привлекательно вести себя вне ринга. Он способен привлечь к себе внимание в плане шоу.

В переходном режиме сейчас находится Данияр Елеусинов. Олимпийский чемпион постепенно адаптируется к условиям профи-бокса, ловит свой ритм. И нет сомнений, что он зависнет в этом положении. Эдди Хирн и Matchroom Boxing имеют четкое представление на тему того, как вывести его на нужный уровень. Только вот сроки воплощения стратегии пока неизвестны.

Определенные условия для движения вверх есть у Мадияра Ашкеева и Мейирима Нурсултанова. За обоих взялся прославленный специалист Эгис Климас, а он точно знает, что необходимо для вывода боксеров на новый уровень. И верится, что сотрудничество с ним обернется чем-то материальным. Речь, безусловно, о главном титуле.

Не все прозрачно с ближайшими перспективами у Батыра Джукембаева. Возможно, он свою дальнейшую карьеру будет продолжать в США. Тогда у нокаутера могут появиться дополнительные возможности и нужный размах для реализации планов.