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01:17 (мск), источник: ТАСС

Украинский боксер Усик отказался от титула чемпиона мира WBA и боя с Лебедевым

ТАСС, 28 марта. Украинский боксер Александр Усик отказался от титула чемпиона мира в 1-м тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и боя с россиянином Денисом Лебедевым. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее WBA обязала Усика провести титульный бой против Лебедева и назначила промоутерские торги на 28 марта.

«Хочу сказать, что организация WBA обязывает меня провести бой с Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили перейти в супертяжелую весовую категорию, по этим причинам мы не можем боксировать с Денисом. Я отказываюсь от пояса, не хочу чтобы он просто так у меня был, пускай ребята за него боксируют. Денису успехов, всем ребятам, кто будет бороться за этот пояс, успехов, боксируйте, завоевывайте», — сказал Усик.

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Усик также владеет чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). В послужном списке 32-летнего боксера 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения. Украинец является первым победителем Всемирной боксерской суперсерии, в финале этого турнира он победил россиянина Мурата Гассиева, объединив четыре чемпионских пояса.

Лебедев является официальным претендентом на титул чемпиона мира WBA. На счету 39-летнего россиянина 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, два поражения.

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