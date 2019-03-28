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11:37 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно место проведения следующего боя Головкина

Экс-чемпион мира в среднем весе по нескольким версиям Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) свой следующий бой проведет в июне, который станет для казахстанского боксера первым в рамках трехлетнего сотрудничества со стриминговым сервисом DAZN.

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Ранее тренер GGG Абель Санчес заявил, что они соберутся вместе в конце недели и определятся, когда и против кого Головкин выйдет на ринг.

В числе потенциальных оппонентов называются поляк Камил Шеремета (19−0, 4 KO) и американец Брэндон Адамс (21−2, 13 КО).

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Что касается площадки, то, как сообщает ExpressNews.com, команда Головкина рассматривает четыре варианта. Это Сан-Антонио, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лас-Вегас.

По словам промоутера Лестера Бедфорда, который участвовал в переговорах с Томом Леффлером (промоутером GGG), арена Alamodome (Сан-Антонио) является фаворитом в этой гонке, потому что Головкин уже дрался Лас-Вегасе, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

«Я думаю, что у нас действительно хороший шанс, чтобы принять бой Головкина, — сказал Бедфорд. — Информация прояснится к концу недели».

Ожидается, что июньский бой станет разогревом для Головкина перед сентябрьской трилогией с чемпионом WBC, WBA (Super) в среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО). Правда, самому мексиканцу еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Именно на этой арене «Канело» дважды встречался с Головкиным. В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

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