Стало известно место проведения следующего боя Головкина

Ранее тренер GGG Абель Санчес заявил, что они соберутся вместе в конце недели и определятся, когда и против кого Головкин выйдет на ринг.
В числе потенциальных оппонентов называются поляк Камил Шеремета (19−0, 4 KO) и американец Брэндон Адамс (21−2, 13 КО).
Что касается площадки, то, как сообщает ExpressNews.com, команда Головкина рассматривает четыре варианта. Это
По словам промоутера Лестера Бедфорда, который участвовал в переговорах с Томом Леффлером (промоутером GGG), арена Alamodome (Сан-Антонио) является фаворитом в этой гонке, потому что Головкин уже дрался
«Я думаю, что у нас действительно хороший шанс, чтобы принять бой Головкина, — сказал Бедфорд. — Информация прояснится к концу недели».
Ожидается, что июньский бой станет разогревом для Головкина перед сентябрьской трилогией с чемпионом WBC, WBA (Super) в среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО). Правда, самому мексиканцу еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая на
Именно на этой арене «Канело» дважды встречался с Головкиным. В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.