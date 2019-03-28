Казахстанский нокаутер Джукембаев узнал дату и место следующего боя

Согласно информации BoxRec, 27-летний Джукембаев вернется на ринг в рамках вечера бокса 17 мая в Montreal Casino в Монреале (провинция Квебек, Канада). Соперник казахстанца пока неизвестен.

Свой последний бой Джукембаев провел на этой же арене 16 марта, победив единогласным решением мексиканца Хильберто Месу (10−6−1, 6 КО). Поединок продлился все отведенные десять раундов и стал пока самым долгим в карьере казахстанца.

Джукембаев выступает в профи с сентября 2015 года и все бои провел в Канаде. Его интересы представляет промоутерская компания Eye of the Tiger Management, с президентом которой у Джукембаева в прошлом году возникли разногласия.