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11:41 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский нокаутер Джукембаев узнал дату и место следующего боя

Стали известны дата и место проведения следующего боя казахстанского боксера первого полусреднего веса Батыра Джукембаева (15−0, 12 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Согласно информации BoxRec, 27-летний Джукембаев вернется на ринг в рамках вечера бокса 17 мая в Montreal Casino в Монреале (провинция Квебек, Канада). Соперник казахстанца пока неизвестен.

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Свой последний бой Джукембаев провел на этой же арене 16 марта, победив единогласным решением мексиканца Хильберто Месу (10−6−1, 6 КО). Поединок продлился все отведенные десять раундов и стал пока самым долгим в карьере казахстанца.

Джукембаев выступает в профи с сентября 2015 года и все бои провел в Канаде. Его интересы представляет промоутерская компания Eye of the Tiger Management, с президентом которой у Джукембаева в прошлом году возникли разногласия.

Ранее стало известно, что Джукембаевым заинтересовались американские промоутеры. В свою очередь, менеджер казахстанца Анна Рева заявляла о планах выйти на американский рынок уже в этом году.

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