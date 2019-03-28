Поветкин заявил, что его следующий бой еще не назначен

«Я тренируюсь, практически восстановился после операции на локтях, — сказал Поветкин. — Было много разговоров, то я дерусь с (Александром) Усиком, мне был бы интересен этот бой. Но бой пока не назначен, я тренируюсь. Думаю, что в ближайшее время у нас уже будет понимание по этому вопросу».