Поветкин заявил, что его следующий бой еще не назначен
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин восстановился после операции на локтях, его следующий поединок пока не назначен. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин восстановился после операции на локтях, его следующий поединок пока не назначен. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
В конце прошлого года Поветкин перенес операцию на локтях. Ранее сообщалось, что боксер может провести следующий поединок 18 мая в Чикаго.
«Я тренируюсь, практически восстановился после операции на локтях, — сказал Поветкин. — Было много разговоров, то я дерусь с (Александром) Усиком, мне был бы интересен этот бой. Но бой пока не назначен, я тренируюсь. Думаю, что в ближайшее время у нас уже будет понимание по этому вопросу».
Поветкин в сентябре прошлого года уступил техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
Всего на счету Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.