Поветкин заявил, что не думает о завершении карьеры
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин не думает о завершении карьеры и планирует начать подготовку к следующему поединку в ближайшее время. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин не думает о завершении карьеры и планирует начать подготовку к следующему поединку в ближайшее время. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
В конце прошлого года Поветкин перенес операцию на локтях. Ранее сообщалось, что он может провести следующий поединок 18 мая в Чикаго.
Сам боксер сообщил ТАСС, что его следующий бой еще не назначен.
«Пока не думаю о завершении карьеры. Как я и говорил, еще есть желание и силы. Посмотрим, как будет вести себя организм, но заканчивать не планирую и готов начать подготовку к следующему бою», — сказал Поветкин.
Поветкин в сентябре прошлого года уступил техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
Всего на счету Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения. В 2019 году спортсмену исполнится 40 лет.