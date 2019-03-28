Головкин «бойкотировал» бой Альварес — Джейкобс

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Казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО), который в свое время дрался и с «Канело», и Джейкобсом, не планирует посещать данное событие. Об этом в беседе RingTV рассказал тренер GGG Абель Санчес.

«Нам нет нужды идти туда и смотреть утешительный бой за пояса Головкина», — добавил Санчес.

Недавно Головкин приступил к тренировкам перед возвращением на ринг в июне. Этот поединок станет для GGG первым в рамках трехлетнего сотрудничества со стриминговым сервисом DAZN, а уже в сентябре может состояться третий бой с «Канело».

Головкин дважды дрался с «Канело» T-Mobile Arena. В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.