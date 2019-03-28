Головкин «бойкотировал» бой Альварес — Джейкобс
4 мая в
4 мая в
Казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО), который в свое время дрался и с «Канело», и Джейкобсом, не планирует посещать данное событие. Об этом в беседе RingTV рассказал тренер GGG Абель Санчес.
«Нам нет нужды идти туда и смотреть утешительный бой за пояса Головкина», — добавил Санчес.
Недавно Головкин приступил к тренировкам перед возвращением на ринг в июне. Этот поединок станет для GGG первым в рамках трехлетнего сотрудничества со стриминговым сервисом DAZN, а уже в сентябре может состояться третий бой с «Канело».
Головкин дважды дрался с «Канело»
В марте 2017 года Головкин на Madison Square Garden единогласным решением победил Джейкобса и защитил пояса WBC, WBA (Super), IBF и IBO, которыми тогда владел. Американец же стал первым боксером, который выдержал против GGG все 12 раундов. В октябре 2018 года Джейкобс завоевал вакантный титул IBF, отобранный организацией летом у казахстанца.