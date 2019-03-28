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12:41 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин «бойкотировал» бой Альварес — Джейкобс

4 мая в Лас-Вегасе (штата Невада, США) на T-Mobile Arena пройдет вечер бокса, главным событием которого станет объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО) и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО), который в свое время дрался и с «Канело», и Джейкобсом, не планирует посещать данное событие. Об этом в беседе RingTV рассказал тренер GGG Абель Санчес.

«Нам нет нужды идти туда и смотреть утешительный бой за пояса Головкина», — добавил Санчес.

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Недавно Головкин приступил к тренировкам перед возвращением на ринг в июне. Этот поединок станет для GGG первым в рамках трехлетнего сотрудничества со стриминговым сервисом DAZN, а уже в сентябре может состояться третий бой с «Канело».

Головкин дважды дрался с «Канело» T-Mobile Arena. В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

В марте 2017 года Головкин на Madison Square Garden единогласным решением победил Джейкобса и защитил пояса WBC, WBA (Super), IBF и IBO, которыми тогда владел. Американец же стал первым боксером, который выдержал против GGG все 12 раундов. В октябре 2018 года Джейкобс завоевал вакантный титул IBF, отобранный организацией летом у казахстанца.

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