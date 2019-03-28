«Казахский король идет за британской короной». Коточигов проведет бой в Лондоне

Поединок состоится в Лондоне на арене York Hall.

«Казахский король идет за короной. Еще один элитный казахстанский боец Виктор Коточигов собирается удивить Великобританию», — говорится в анонсе организации.

Напомним, свой предыдущий поединок в профи 25-летний Коточигов провел в Польше 2-го марта. Он нокаутировал местного боксера Петра Гудела в шестом раунде и завоевал титул международного чемпиона Польши.