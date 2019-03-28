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12:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Казахский король идет за британской короной». Коточигов проведет бой в Лондоне

Казахстанский боксер-легковес Виктор Коточигов (8−0, 4 КО) вернется на ринг 26 апреля, сообщают Vesti.kz со ссылкой на менеджерскую компанию MTK Global.

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Поединок состоится в Лондоне на арене York Hall.

«Казахский король идет за короной. Еще один элитный казахстанский боец Виктор Коточигов собирается удивить Великобританию», — говорится в анонсе организации.

Напомним, свой предыдущий поединок в профи 25-летний Коточигов провел в Польше 2-го марта. Он нокаутировал местного боксера Петра Гудела в шестом раунде и завоевал титул международного чемпиона Польши.

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