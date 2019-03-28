Санчес рассказал о тренировках Головкина и выборе соперника на следующий бой

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Следующий бой Головкина намечен на июнь и станет первым в рамках трехлетнего сотрудничества со стриминговым сервисом DAZN.

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Имя соперника и место проведения пока неизвестны, но казахстанец уже приступил к тренировкам.

«Тренировки идут в легком режиме, до июня еще далеко. Наша команда все еще взвешивает варианты и стремится выбрать лучший», — сказал в беседе с RingTV Санчес, добавив, что у них нет строгих временных рамок для принятия решения.

Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда раздельным решением судей проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО), потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.