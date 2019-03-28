Санчес рассказал о тренировках Головкина и выборе соперника на следующий бой

Следующий бой Головкина намечен на июнь и станет первым в рамках трехлетнего сотрудничества со стриминговым сервисом DAZN.
Имя соперника и место проведения пока неизвестны, но казахстанец уже приступил к тренировкам.
«Тренировки идут в легком режиме, до июня еще далеко. Наша команда все еще взвешивает варианты и стремится выбрать лучший», — сказал в беседе с RingTV Санчес, добавив, что у них нет строгих временных рамок для принятия решения.
Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда раздельным решением судей проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО), потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.
Ожидается, что первый бой Головкина на DAZN станет разогревом перед третьим поединков с Альваресом в сентябре. Правда, самому «Канело» 4 мая еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.