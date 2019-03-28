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14:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Молодежный» чемпион WBC из Казахстана боксировал с травмой в победном бою за второй титул в профи

Cтала известна вероятная причина, по которой казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (8−0, 7 КО) впервые в карьере не смог завершить бой досрочно.

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Как сообщил корреспонденту Vesti.kz источник, боксер получил травму еще в ходе подготовки к поединку за вакантный региональный пояс WBC c индонезийцем Джоном Руба (17−5−1, 9 КО) и так и не смог ее залечить.

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Бой состоялся 24 марта в Алматы и продлился все десять отведенных раундов, по итогам которых Ахмедов впервые в своей карьере выиграл единогласным решением судей. В предыдущих семи боях он досрочно побеждал соперников.

«В ходе спарринга в Астане он ударился правой рукой об локоть спарринг-партнера. Обошлось без перелома, но был серьезный ушиб. Чтобы не травмировать руку, ему дали инструкцию отбоксировать десять раундов. После шестого раунда он не включал поврежденную руку», — сообщил источник.

Напомним, Ахмедов завоевал титул «молодежного» чемпиона WBC в январе этого года. В любителях он побеждал на молодежном мировом первенстве. Его дела ведет канадская промоутерская компания Eye of the Tiger Management.

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