WBA ознакомилась с решением Усика перейти в тяжелый вес, его пояс вакантен

Источник: Reuters

В ночь на четверг Усик отказался от пояса WBA ради перехода в тяжелый вес. Ранее организация на 28 марта назначила промоутерские торги на проведение боя между украинцем и россиянином Денисом Лебедевым, который сейчас имеет статус «чемпиона в отпуске» по версии WBA в первом тяжелом весе.

«В среду Усик отправил в WBA официальное письмо, в котором выразил желание выступать в тяжелом весе. По этой причине пояс WBA (Super) теперь вакантен», — говорится в описании под обращением Усика, размещенном на официальной странице WBA в Instagram.