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14:41 (мск), источник: Р-Спорт

WBA ознакомилась с решением Усика перейти в тяжелый вес, его пояс вакантен

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) получила сообщение от украинца Александра Усика о переходе в тяжелый вес, поэтому чемпионский пояс в первом тяжелом весе теперь вакантен.

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Источник: Reuters

В ночь на четверг Усик отказался от пояса WBA ради перехода в тяжелый вес. Ранее организация на 28 марта назначила промоутерские торги на проведение боя между украинцем и россиянином Денисом Лебедевым, который сейчас имеет статус «чемпиона в отпуске» по версии WBA в первом тяжелом весе.

«В среду Усик отправил в WBA официальное письмо, в котором выразил желание выступать в тяжелом весе. По этой причине пояс WBA (Super) теперь вакантен», — говорится в описании под обращением Усика, размещенном на официальной странице WBA в Instagram.

Еще до решения Усика менеджер Лебедева Вадим Корнилов заявлял: «Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира и защитит свой титул летом».

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