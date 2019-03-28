WBA ознакомилась с решением Усика перейти в тяжелый вес, его пояс вакантен
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Василий
В ночь на четверг Усик отказался от пояса WBA ради перехода в тяжелый вес. Ранее организация на 28 марта назначила промоутерские торги на проведение боя между украинцем и россиянином Денисом Лебедевым, который сейчас имеет статус «чемпиона в отпуске» по версии WBA в первом тяжелом весе.
«В среду Усик отправил в WBA официальное письмо, в котором выразил желание выступать в тяжелом весе. По этой причине пояс WBA (Super) теперь вакантен», — говорится в описании под обращением Усика, размещенном на официальной странице WBA в Instagram.
Еще до решения Усика менеджер Лебедева Вадим Корнилов заявлял: «Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира и защитит свой титул летом».