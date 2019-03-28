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15:34 (мск), источник: ТАСС

Кремлев заявил МОК о готовности закрыть долги Международной ассоциации бокса

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с открытым письмом и заявил о желании закрыть финансовые долги Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом говорится в тексте письма, которое предоставлено в распоряжение ТАСС.

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С 26 по 28 марта в швейцарской Лозанне проходит очередной исполком Международного олимпийского комитета.

«Всю свою жизнь я посвящаю боксу и вижу свою задачу в том, чтобы помогать нашему виду спорта развиваться во всем мире, — отмечает Кремлев. — И ради будущего бокса я готов закрыть все долги AIBA, лишь бы наш любимый вид спорта остался в олимпийской программе. Мы приходим на руководящие должности для того, чтобы помогать развитию вида спорта, наши главные ценности — это спортсмены и тренеры. Мы должны создавать все условия в первую очередь для них».

«Я принял решение закрыть все долги AIBA, а также выделить деньги на развитие организации, — продолжил функционер. — Я хотел бы сделать это, чтобы бокс, один из основополагающих олимпийских видов спорта, остался в олимпийском движении и чтобы финансовые проблемы более не являлись одной из причин, по которой будущее бокса находилось бы под угрозой. Я прошу вас поддержать бокс и не исключать AIBA из олимпийского движения».

30 ноября прошлого года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Играх 2020 года в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. МОК отмечал, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, в частности, назначение Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью.

Ранее Рахимов покинул пост президента AIBA.

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