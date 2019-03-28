МОК примет решение по статусу Международной ассоциации бокса в конце мая

С 26 по 28 марта в швейцарской Лозанне проходит очередной исполком Международного олимпийского комитета. Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIBA Умар Кремлев обратился к МОК с предложением закрыть долги организации и выделить сумму на ее развитие.

«Исполкому МОК был представлен промежуточный отчет комиссии, которая изучает дело AIBA, — сказал представитель МОК. — МОК принял решение не комментировать детали, изложенные в промежуточном отчете. Но я могу сообщить, что окончательная версия отчета будет представлена к следующему заседанию исполкома МОК, которое пройдет 22 мая».