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15:35 (мск), источник: ТАСС

МОК примет решение по статусу Международной ассоциации бокса в конце мая

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по статусу Международной ассоциации бокса (AIBA) в конце мая. Об этом на пресс- конференции в четверг заявил официальный представитель МОК Кристиан Клауэ.

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С 26 по 28 марта в швейцарской Лозанне проходит очередной исполком Международного олимпийского комитета. Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIBA Умар Кремлев обратился к МОК с предложением закрыть долги организации и выделить сумму на ее развитие.

«Исполкому МОК был представлен промежуточный отчет комиссии, которая изучает дело AIBA, — сказал представитель МОК. — МОК принял решение не комментировать детали, изложенные в промежуточном отчете. Но я могу сообщить, что окончательная версия отчета будет представлена к следующему заседанию исполкома МОК, которое пройдет 22 мая».

30 ноября прошлого года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Играх 2020 года в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. МОК отмечал, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, в частности, назначение Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. Ранее Рахимов покинул пост президента AIBA.

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