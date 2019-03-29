Уайлдер: Бой с Джошуа пройдет лишь в том случае, если гонорар поделят пополам

— Как можно вести переговоры, обсуждать сделку, если мы не знаем, что делает другая сторона? Вне зависимости от того, сколько в итоге принесет бой, разделение гонорара должно быть честным. Допустим, есть три доллара, мне даешь 1 доллар, а остальное забираешь себе. В таком случае мое отношение меняется. Я говорил это и повторю вновь, бой с Джошуа пройдет лишь в том случае, если гонорар поделят пополам. Сейчас мы не говорим о поясах. Нужно понимать, что я являюсь самым обсуждаемым боксером в мире. И мне принадлежит лучший и самый важный пояс. Каждый великий боксер владел им, — отметил Уайлдер.