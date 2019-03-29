«Только чемпионы». Кто представит Казахстан на боксерском ЧА-2019?

Сборная Казахстана по боксу может отправиться на чемпионат Азии в Таиланд в сильнейшем составе — на турнир поедут первые номера национальной команды. О тех, кто уже бывал на континентальных состязаниях и о новичках — в материале корреспондента Vesti.kz.

Первенство Азии, возможно, станет последним турниром, где боксеры-любители будут состязаться в 10 весовых категориях. После континентального чемпионата, которое стартует в середине апреля, национальные турниры могут перейти на розыгрыш с восемью весами. Например, наш принципиальный соперник Узбекистан уже пошел на этот шаг — на 27-м по счету чемпионате страны не определялись победители в категориях до 49 и до 60 килограммов.

Казахстан пока на эту систему не перешел, но может попробовать это сделать в мае, когда в Кызылорде вместе со Спартакиадой пройдет первенство страны. А пока — десятка, которая в прошлом году стала сильнейшей в Актау.

Темиртас Жусупов (до 49 килограммов)

Анвар Музаппаров (до 52 килограммов)

Кайрат Ералиев (до 56 килограммов)

Закир Сафиуллин (60 килограммов)

Санатали Тольтаев (до 64 килограммов)

Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов)

Абильхан Аманкул (до 75 килограммов)

Бек Нурмаганбет (до 81 килограмма)

Василий Левит (до 91 килограмма)

Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

Практически половина состава — претенденты на победу в турнире. Например, 31-летний Василий Левит может в четвертый раз в карьере стать лучшим в Азии, а его ровесник Темиртас Жусупов — во второй раз. Из оставшихся медали континентального первенства есть у Кайрата Ералиева, Закира Сафиуллина, Абылайхана Жусупова, Абильхана Аманкула и Камшыбека Кункабаева.

Из трех новичков основного состава национальной команды двое — бывшие члены молодежной команды. 19-летний Санатали Тольтаев выигрывал азиатский турнир в молодежной категории, а 21-летний Бек Нурмаганбет — вице-чемпион мира в этом же возрастной группе. Что касается 26-летнего Анвара Музаппарова, то действующий чемпион страны впервые отправляется на турнир такого масштаба.

Тренерский штаб, возможно, сделает еще замены, ведь в Азербайджане продолжается последний международный старт для отечественных спортсменов — турнир «Великий Шелковый путь» в Баку. С 5 по 16 апреля казахстанская сборная проведет УТС перед отъездом на ЧА-2019.