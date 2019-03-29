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17:04 (мск), источник: Р-Спорт

Боксер, поцеловавший журналистку во время интервью, лишен лицензии в США

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) временно лишила лицензии болгарского боксера Кубрата Пулева, поцеловавшего журналистку во время интервью без ее согласия.

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Источник: AP 2019

Инцидент произошел после победы Пулева над румыном Богданом Дину в бою, который прошел в городе Коста-Меса в субботу.

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Во время интервью, которое он давал Дженнифер Равало, Пулев неожиданно поцеловал ее в губы. Боксер утверждал, что находится в дружеских отношениях с Равало. Девушка заявила, что первый раз встретилась с ним за день до интервью.

Пулеву предстоит дать объяснения CSAC, которая «серьезно отнеслась к инциденту». «Прежде чем он вновь получит лицензию на проведение боев в Калифорнии, Пулев должен предстать перед комиссией и продемонстрировать, что он будет придерживаться этого принципа уважения», — говорится в заявлении комиссии, которое приводит Би-би-си.

Пулев, выступающий в тяжелой весовой категории, на профессиональном ринге одержал 27 побед (14 — нокаутом), потерпел одно поражение.

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