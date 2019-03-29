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17:40 (мск), источник: Vesti.kz

Видео дуэли взглядов отказавшегося от UFC казахстанца с соперником по титульному бою за пояс M-1 Global

Предоставляем вашему вниманию видео дуэли взглядов между казахстанским бойцом ММА Шавкатом Рахмоновым и россиянином Данилой Приказой.

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Сегодня боксеры провели официальное взвешивание накануне боя, который состоится 30 марта на «Халык-Арене». На кону будет стоять пояс M-1 Global в полусреднем весе.

Вес Рахмонова составил ровно 77 килограммов. Приказы — 77,1 килограмма.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, также в рамках вечера единоборств пройдет бой за пояс чемпиона организации в полутяжелом весе между действующим обладателем титула россиянином Хадисом Ибрагимовым и поляком Рафалом Киянчуком.

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