Видео дуэли взглядов отказавшегося от UFC казахстанца с соперником по титульному бою за пояс M-1 Global
Предоставляем вашему вниманию видео дуэли взглядов между казахстанским бойцом ММА Шавкатом Рахмоновым и россиянином Данилой Приказой.
Предоставляем вашему вниманию видео дуэли взглядов между казахстанским бойцом ММА Шавкатом Рахмоновым и россиянином Данилой Приказой.
Сегодня боксеры провели официальное взвешивание накануне боя, который состоится 30 марта на «Халык-Арене». На кону будет стоять пояс M-1 Global в полусреднем весе.
Вес Рахмонова составил ровно 77 килограммов. Приказы — 77,1 килограмма.
Напомним, также в рамках вечера единоборств пройдет бой за пояс чемпиона организации в полутяжелом весе между действующим обладателем титула россиянином Хадисом Ибрагимовым и поляком Рафалом Киянчуком.