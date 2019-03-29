«Титул и Александр Усик». Менеджер Елеусинова — о дебютном 10-раундовом поединке и следующем бое

Источник: AP 2019

— Данияр возвращается на ринг 17 мая в Чикаго. Бой состоится в андеркарте поединка Александра Усика. Изначально планировали, что вечер бокса будет 18 числа, но затем поменяли на 17. Надеюсь, что останется место проведения — Чикаго.

— А формат боя определен? И потом, говорили ранее, что Данияр должен боксировать за региональный титул — когда это произойдет?

— Формат — восемь раундов. Хотя, Данияр уже давно должен драться в 10-раундовых боях. Это еще в Монако должно было произойти, но у него была травма руки. Поэтому мы сделали восемь раундов в Монако, и в этот раз тоже. Восемь сделаем и в мае, потому что следующая дата его боя — в июне.

Там очень маленький промежуток для тренировок, поэтому мы решили, что в мае будет восемь раундов, а в июне — 10. И, скорее всего, в июне он будет драться за региональный титул.