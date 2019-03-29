«Фильм о Головкине? Я надеюсь». Казахстанский режиссер — о тусовках GGG, характере Алимханулы и смерти Тена

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В интервью корреспонденту Vesti.kz автор картины рассказывает не только о названных героях, но и вспоминает, как ему доверился Геннадий Головкин, будет ли сделан фильм о Денисе Тене и какие еще истории ему интересны в отечественном спорте.

— Канат, вышел ваш новый фильм — Qazaq boks stili, довольны ли вы результатом? Был ли чем-то примечателен съемочный процесс?

— В целом, я доволен. Давно хотел снять фильм о боксерах в Лос-Анджелесе, которые так или иначе стали последователями Геннадия Головкина. Постепенно я искал героев, затем познакомился с Бериком Султаном, когда он работал с Канатом Исламом. Изначально он предлагал мне снять историю про него, но мне он не был так интересен, о нем уже знали и про него уже снимали. Хотелось найти что-то поинтереснее. За Бериком я продолжал следить в фейсбуке, и видел, как он начал продвигать Жанибека Алимханулы. Мне сразу понравился Жанибек, как человек — он молчаливый, у него есть свой шарм, харизма.

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Также я слышал про других ребят — Мейирима (Нурсултанова), Мадияра (Ашкеева), начал наблюдать за ними, вникать, потому что меня сложно назвать экспертом в боксе. Больше потрясло, когда узнал о Top Rank, об Эгисе Климасе, который работает с Сергеем Ковалевым, Василием Ломаченко. И тогда я уже понял, что это не простые ребята, я про боксеров. Ведь в Лос-Анджелесе очень много боксеров, но непонятно, кто на каком уровне. Порой ты думаешь, что это профессиональный бокс, но выглядит все это на любительском уровне. Я боялся, что ребята, как раз на этой ступени, но когда узнал о Климасе, понял, что у них есть перспектива. Позже написал Берику, сказал, что у меня нарисовалась история в голове, хочу снять про вас с Жанибеком и зацепить других ребят. В то же время я узнал про «Леди Спарта» (Аида Сатыбалдинова), изначально я хотел их всех объединить. Но когда я поехал в штаты, познакомился с Аидой и в тот момент понял, что ее история должна быть отдельной. У Qazaq boks stili есть единая концепция, а что касается Аиды — это такая голливудская история.

— Вы сами вышли на «Хабар» по поводу фильма или это была их инициатива?

— Перед тем, как поехать в США, я сказал им про эту идею. Обычно я работаю с ТВ, когда мне самому нравится и я понимаю, что это можно соединить. У нас было джентельменское соглашение с «Хабаром», я должен быть снять фильм, а они окажут мне помощь. Но бюджет фильма небольшой, я вероятно окупил только поездку, потому что жил там полтора месяца, в общем я особо не заработал.

— Каким вам показался Алимханулы?

— Спокойный, много не разговаривает, добрый, очень притягивает. Если судить, как боксера, моим непрофессиональным взглядом, я видел, что в зале, где он тренируется он на голову лучше остальных.

— Не кажется ли вам странным, что фильм о казахстанском боксе выходит на «Хабаре», но его нет на единственном спортивном канале страны — QazSport?

— Я им предлагал. Возможно это странно, учитывая, что QazSport транслирует их бои. Но для них это оказалось то ли дорого, то ли это было не вовремя. Раньше я сотрудничал и с телеканалом «Казахстан», были параллели, я думал, кто больше предложит, хотел окупить этот фильм.

— Вы говорили, что есть мечта снять фильм про Головкина, сейчас это уже преобразовалось в цель или все на той же стадии?

— Рано или поздно я сниму. Пока не совсем ясна ситуация. HBO сделал два фильма про их противостояние с «Канело», тогда я и не нужен был. Сейчас — посмотрим, мы знакомы, но я ни разу ему не предлагал снять фильм.

— Как вы познакомились с Головкиным?

— В 2013 году, это был бой со Стивенсом. Я взял контакты его менеджера, позвонил, сказал, что я фотограф из Казахстана и хочу поснимать бой, они мне дали аккредитацию. Мы познакомились до боя, но интересно, что после него я ждал его у отеля, но менеджеры мне сказали: «Ты чего ждешь, иди домой». Головкин это услышал и сказал: «Нет, оставайся, пошли к нам». Так я попал к ним на тусовку, взял у него интервью и чувствовал себя там очень комфортно.

Позже мы еще виделись в Казахстане, он попросил пофотографировать его, с тех пор общение пошло, как между старыми знакомыми.

— В Казахстане существует мнение, что в окружение Головкина тяжело попасть и это вполне нормально. Но как вам удалось так легко войти в эту компанию?

— Он просто видел, что я был упертый, ходил все время за ним, делал про него репортаж. Может просто у него тогда хорошее настроение было. Хотя на тот момент он еще не был иконой.

— Вы сказали про тусовку с Головкиным, как это выглядит?

— Я был на двух вечеринках. В 2013 году оказалось просто — в номере его отеля, они заказали пиццу и все. И приходили все именитые, русскоговорящие боксеры, чтобы поздравить его.

Но после Джейкобса и подобных статусных боев они уже арендуют большие вип-залы, он приглашает туда друзей.

— Есть ли у вас идея в голове, как должен выглядеть фильм про Головкина?

— Мало в это верю, но я надеюсь. Сейчас не хочу говорить про фильм, потому что меня уже несколько раз ловили на том, что якобы я его снимаю. Был случай, когда я сделал фотографию Гены с его братом Максимом, и все тогда подумали, что мы делаем фильм. Мне пришлось удалить этот пост, потому что люди были уверены, что я снимаю фильм.

— Три эпитета, которыми вы бы описали Головкина?

— Добрый, честный, справедливый. Одним словом — мужик. В Казахстане он ролевая модель, в стране вообще не хватает героев и хотелось бы, чтобы таких, как Головкин, было больше.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnvShhQDhy2/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от kana beisekeyev (@beisekeyev)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-15T07:46:47+00:00">15 Сен 2018 в 12:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Бокс — главный вид спорта в Казахстане?

— Да, сейчас точно. Хотя, смотря какой бокс, любительский — да, профессиональный — нет.

— Именно это я и хотел отметить, тот же Головкин говорил, что в Казахстане нет профессионального бокса, согласны?

— Конечно, его и не будет здесь. Даже в России он за уши вытянут, вся проблема центральной Азии — это бокс в формате Олимпиады. Будучи профессиональном боксером, выступая в среднем рейтинге, ты можешь заработать больше, чем при победе на Олимпиаде.

— Я читал, что вы хотите снять фильм про Зарину Дияс? И такой вопрос, есть ли еще персонажи в казахстанском спорте, которые вам интересны?

— Да, фильм про Дияс мы обсуждали, но пока не можем найти время. Про Дениса Тена мы должны были снять, но не успели реализовать этот проект. Мои последние сообщения с ним закончились на мысли, что пора снимать фильм.

Из других спортсменов мне интересны бойцы, но пока я не нашел своего героя. Просто есть одна деталь — спортсмены не такие разговорчивые. Еще хотел бы в будущем снять про молодых футболистов, у которых есть перспектива и они могут поехать в зарубежные клубы, но я про таких пока не слышал.

— Вы обсуждали фильм с Теном, в чем была основная идея?

— Он должен был в этом фильме объявить о завершении своей карьеры. Он выступил бы еще на одном континентальном турнире, но мы должны были показать его другие стороны, он собирался заниматься предпринимательством, вкладываться в стартапы, заниматься музыкой. В целом он хотел стать общественным деятелем, творческим человеком.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlbHgtQnHHK/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlbHgtQnHHK/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BlbHgtQnHHK/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от kana beisekeyev (@beisekeyev)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-19T18:50:47+00:00">19 Июл 2018 в 11:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Общаться с Денисом мы начали в Америке, в Нью-Джерси. Он год там жил, не сказать, что мы были друзьями, скорее хорошими знакомыми. Позже он стал увлекаться фотографией и видео, спрашивал у меня некоторые детали. Он смотрел мои фильмы, самое интересное, что он дома показывал своим родным эти фильмы. Например, я снимал про девочку из цирка Cirque Du Soleil, а Денис позже купил себе и родителям билеты на ее шоу, просто потому что посмотрел этот фильм.

— Помните ли момент, когда узнали о смерти Дениса? Что вы делали?

— Я закричал. До сих пор больно. Я не мог поверить тогда, был злой. Все тогда сразу поехали на то место, где это случилось. Понимание того, что он умер ко мне пришло, когда я уже был на панихиде. Очень сожалею, что я не снял его при жизни. Я мог это сделать, если бы не поленился. Его смерть сказала мне, если что-то решил снимать — никогда не откладывай.

— Есть ли у вас желание все-таки сделать этот фильм?

— Тяжелый вопрос. Я начинал снимать все, что происходит с его фондом. Мы хотим снять, есть моя инициатива, есть инициатива его родителей, но я пока не знаю, как это все связать. Возможно, я выступлю в этой истории, как режиссер монтажа, соберу весь материал, который есть у его родителей, проведу интервью с близкими, родными.

— Как вы думаете можно ли снять хорошее, художественное кино о спорте в Казахстане?

— Да. Но, если честно я сейчас не понимаю, что снимают про Серика Сапиева. По его истории делает фильм Акан Сатаев. Не понимаю, почему Сапиев? Может там и есть крутая история, которую мы не знаем, но мне кажется существуют альтернативы. Однако снимают фильм при живом Сапиеве … Хотя у нас в стране все принято делать при живых людях.

Мое мнение — надо было снять фильм про Бекзата Саттарханова. Ранее были попытки, но ничего этого не вышло. Саттарханов — это и есть портрет Казахстана. Он умер в 20 лет, в автокатастрофе, будучи олимпийским чемпионом.