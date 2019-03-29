«Фильм о Головкине? Я надеюсь». Казахстанский режиссер — о тусовках GGG, характере Алимханулы и смерти Тена

В интервью корреспонденту Vesti.kz автор картины рассказывает не только о названных героях, но и вспоминает, как ему доверился Геннадий Головкин, будет ли сделан фильм о Денисе Тене и какие еще истории ему интересны в отечественном спорте.
— Канат, вышел ваш новый фильм — Qazaq boks stili, довольны ли вы результатом? Был ли чем-то примечателен съемочный процесс?
— В целом, я доволен. Давно хотел снять фильм о боксерах в Лос-Анджелесе, которые так или иначе стали последователями Геннадия Головкина. Постепенно я искал героев, затем познакомился с Бериком Султаном, когда он работал с Канатом Исламом. Изначально он предлагал мне снять историю про него, но мне он не был так интересен, о нем уже знали и про него уже снимали. Хотелось найти что-то поинтереснее. За Бериком я продолжал следить в фейсбуке, и видел, как он начал продвигать Жанибека Алимханулы. Мне сразу понравился Жанибек, как человек — он молчаливый, у него есть свой шарм, харизма.
Также я слышал про других ребят — Мейирима (Нурсултанова), Мадияра (Ашкеева), начал наблюдать за ними, вникать, потому что меня сложно назвать экспертом в боксе. Больше потрясло, когда узнал о Top Rank, об Эгисе Климасе, который работает с Сергеем Ковалевым, Василием Ломаченко. И тогда я уже понял, что это не простые ребята, я про боксеров. Ведь в Лос-Анджелесе очень много боксеров, но непонятно, кто на каком уровне. Порой ты думаешь, что это профессиональный бокс, но выглядит все это на любительском уровне. Я боялся, что ребята, как раз на этой ступени, но когда узнал о Климасе, понял, что у них есть перспектива. Позже написал Берику, сказал, что у меня нарисовалась история в голове, хочу снять про вас с Жанибеком и зацепить других ребят. В то же время я узнал про «Леди Спарта» (Аида Сатыбалдинова), изначально я хотел их всех объединить. Но когда я поехал в штаты, познакомился с Аидой и в тот момент понял, что ее история должна быть отдельной. У Qazaq boks stili есть единая концепция, а что касается Аиды — это такая голливудская история.
— Вы сами вышли на «Хабар» по поводу фильма или это была их инициатива?
— Перед тем, как поехать в США, я сказал им про эту идею. Обычно я работаю с ТВ, когда мне самому нравится и я понимаю, что это можно соединить. У нас было джентельменское соглашение с «Хабаром», я должен быть снять фильм, а они окажут мне помощь. Но бюджет фильма небольшой, я вероятно окупил только поездку, потому что жил там полтора месяца, в общем я особо не заработал.
— Каким вам показался Алимханулы?
— Спокойный, много не разговаривает, добрый, очень притягивает. Если судить, как боксера, моим непрофессиональным взглядом, я видел, что в зале, где он тренируется он на голову лучше остальных.
— Не кажется ли вам странным, что фильм о казахстанском боксе выходит на «Хабаре», но его нет на единственном спортивном канале страны — QazSport?
— Я им предлагал. Возможно это странно, учитывая, что QazSport транслирует их бои. Но для них это оказалось то ли дорого, то ли это было не вовремя. Раньше я сотрудничал и с телеканалом «Казахстан», были параллели, я думал, кто больше предложит, хотел окупить этот фильм.
— Вы говорили, что есть мечта снять фильм про Головкина, сейчас это уже преобразовалось в цель или все на той же стадии?
— Рано или поздно я сниму. Пока не совсем ясна ситуация. HBO сделал два фильма про их противостояние с «Канело», тогда я и не нужен был. Сейчас — посмотрим, мы знакомы, но я ни разу ему не предлагал снять фильм.
— Как вы познакомились с Головкиным?
— В 2013 году, это был бой со Стивенсом. Я взял контакты его менеджера, позвонил, сказал, что я фотограф из Казахстана и хочу поснимать бой, они мне дали аккредитацию. Мы познакомились до боя, но интересно, что после него я ждал его у отеля, но менеджеры мне сказали: «Ты чего ждешь, иди домой». Головкин это услышал и сказал: «Нет, оставайся, пошли к нам». Так я попал к ним на тусовку, взял у него интервью и чувствовал себя там очень комфортно.
Позже мы еще виделись в Казахстане, он попросил пофотографировать его, с тех пор общение пошло, как между старыми знакомыми.
— В Казахстане существует мнение, что в окружение Головкина тяжело попасть и это вполне нормально. Но как вам удалось так легко войти в эту компанию?
— Он просто видел, что я был упертый, ходил все время за ним, делал про него репортаж. Может просто у него тогда хорошее настроение было. Хотя на тот момент он еще не был иконой.
— Вы сказали про тусовку с Головкиным, как это выглядит?
— Я был на двух вечеринках. В 2013 году оказалось просто — в номере его отеля, они заказали пиццу и все. И приходили все именитые, русскоговорящие боксеры, чтобы поздравить его.
Но после Джейкобса и подобных статусных боев они уже арендуют большие вип-залы, он приглашает туда друзей.
— Есть ли у вас идея в голове, как должен выглядеть фильм про Головкина?
— Мало в это верю, но я надеюсь. Сейчас не хочу говорить про фильм, потому что меня уже несколько раз ловили на том, что якобы я его снимаю. Был случай, когда я сделал фотографию Гены с его братом Максимом, и все тогда подумали, что мы делаем фильм. Мне пришлось удалить этот пост, потому что люди были уверены, что я снимаю фильм.
— Три эпитета, которыми вы бы описали Головкина?
— Добрый, честный, справедливый. Одним словом — мужик. В Казахстане он ролевая модель, в стране вообще не хватает героев и хотелось бы, чтобы таких, как Головкин, было больше.
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— Бокс — главный вид спорта в Казахстане?
— Да, сейчас точно. Хотя, смотря какой бокс, любительский — да, профессиональный — нет.
— Именно это я и хотел отметить, тот же Головкин говорил, что в Казахстане нет профессионального бокса, согласны?
— Конечно, его и не будет здесь. Даже в России он за уши вытянут, вся проблема центральной Азии — это бокс в формате Олимпиады. Будучи профессиональном боксером, выступая в среднем рейтинге, ты можешь заработать больше, чем при победе на Олимпиаде.
— Я читал, что вы хотите снять фильм про Зарину Дияс? И такой вопрос, есть ли еще персонажи в казахстанском спорте, которые вам интересны?
— Да, фильм про Дияс мы обсуждали, но пока не можем найти время. Про Дениса Тена мы должны были снять, но не успели реализовать этот проект. Мои последние сообщения с ним закончились на мысли, что пора снимать фильм.
Из других спортсменов мне интересны бойцы, но пока я не нашел своего героя. Просто есть одна деталь — спортсмены не такие разговорчивые. Еще хотел бы в будущем снять про молодых футболистов, у которых есть перспектива и они могут поехать в зарубежные клубы, но я про таких пока не слышал.
— Вы обсуждали фильм с Теном, в чем была основная идея?
— Он должен был в этом фильме объявить о завершении своей карьеры. Он выступил бы еще на одном континентальном турнире, но мы должны были показать его другие стороны, он собирался заниматься предпринимательством, вкладываться в стартапы, заниматься музыкой. В целом он хотел стать общественным деятелем, творческим человеком.
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Общаться с Денисом мы начали в Америке, в Нью-Джерси. Он год там жил, не сказать, что мы были друзьями, скорее хорошими знакомыми. Позже он стал увлекаться фотографией и видео, спрашивал у меня некоторые детали. Он смотрел мои фильмы, самое интересное, что он дома показывал своим родным эти фильмы. Например, я снимал про девочку из цирка Cirque Du Soleil, а Денис позже купил себе и родителям билеты на ее шоу, просто потому что посмотрел этот фильм.
— Помните ли момент, когда узнали о смерти Дениса? Что вы делали?
— Я закричал. До сих пор больно. Я не мог поверить тогда, был злой. Все тогда сразу поехали на то место, где это случилось. Понимание того, что он умер ко мне пришло, когда я уже был на панихиде. Очень сожалею, что я не снял его при жизни. Я мог это сделать, если бы не поленился. Его смерть сказала мне, если что-то решил снимать — никогда не откладывай.
— Есть ли у вас желание все-таки сделать этот фильм?
— Тяжелый вопрос. Я начинал снимать все, что происходит с его фондом. Мы хотим снять, есть моя инициатива, есть инициатива его родителей, но я пока не знаю, как это все связать. Возможно, я выступлю в этой истории, как режиссер монтажа, соберу весь материал, который есть у его родителей, проведу интервью с близкими, родными.
— Как вы думаете можно ли снять хорошее, художественное кино о спорте в Казахстане?
— Да. Но, если честно я сейчас не понимаю, что снимают про Серика Сапиева. По его истории делает фильм Акан Сатаев. Не понимаю, почему Сапиев? Может там и есть крутая история, которую мы не знаем, но мне кажется существуют альтернативы. Однако снимают фильм при живом Сапиеве … Хотя у нас в стране все принято делать при живых людях.
Мое мнение — надо было снять фильм про Бекзата Саттарханова. Ранее были попытки, но ничего этого не вышло. Саттарханов — это и есть портрет Казахстана. Он умер в 20 лет, в автокатастрофе, будучи олимпийским чемпионом.