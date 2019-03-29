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18:38 (мск), источник: Р-Спорт

Корнилов: Лебедев может защитить титул WBA Super с Околи или Шуменовым

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Боксер Денис Лебедев может провести защиту титула WBA Super в первом тяжелом весе летом в России с казахстанцем Бейбутом Шуменовым или в Англии с британцем Лоуренсом Околи, заявил менеджер россиянина Вадим Корнилов.

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Ранее WBA объявила, что чемпионский пояс стал вакантным после того, как украинец Александр Усик отказался от него ради перехода в тяжелый вес.

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В четверг промоутер Лебедева сообщил, что российский боксер может завершить карьеру после защиты титула WBA.

«Окончательного подтверждения от WBA еще нет, но вероятнее всего Денис Лебедев вернется в статус чемпиона, и уже летом этого года Денис проведет свой бой в России или в Англии. Лебедев готов встретиться с Околи в Англии этим летом. Также Лебедев рассматривает возможность защиты титула “суперчемпиона” против регулярного чемпиона Бейбута Шуменова этим летом в России», — цитирует Корнилова сайт «Мир Бокса».

«Я готов защищать свой пояс. Нам остается лишь подчиниться резолюции WBA. Александр (Усик) не перестает удивлять своим позитивом. Я искренне желаю ему успехов в выступлении в супертяжелом весе», — сказал Лебедев.

В активе 39-летнего Лебедева 32 победы при двух поражениях.

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