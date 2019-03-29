«Все зависит от “Канело”». Эксперт высказался о вероятности боя Головкина против 22-летнего чемпиона из Мексики
Вероятность проведения боя
Вероятность проведения боя
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«Головкин не будет драться с Мунгией в 2019 году. Сейчас миру интересен их бой с “Канело”. В целом, это был бы интересный бой, но все зависит от того, как Головкин перенесет третий поединок с “Канело”. Я бы хотел увидеть его схватку с Мунгией. Однако я не уверен, что он
Напомним, в мае 2018 года Мунгия мог стать соперником Головкина, владевшего на тот момент титулами WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. Бою не дала состояться Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC), которая посчитала мексиканца неопытным и запретила ему драться с GGG.
В итоге Мунгия 12 мая провел поединок с американцем Садамом Али (26−2, 21 КО) и сенсационно нокаутировал его, отобрав титул WBO. В июле мексиканец провел первую защиту, победив решением британца Лиама Смита (26−2−1, 14 КО), в сентябре нокаутировал канадца Брэндона Кука (20−2, 13 КО), а в январе этого года провел победную защиту против японца Такеши Иноуэ (13−1−1, 7 КО).
Стоит отметить, что Мунгия и Головкин, также как и «Канело», подписали контракты со стриминговым сервисом DAZN. Соглашения обоих боксеров рассчитаны на шесть боев.