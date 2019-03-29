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18:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Все зависит от “Канело”». Эксперт высказался о вероятности боя Головкина против 22-летнего чемпиона из Мексики

Вероятность проведения боя экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) против обладателя пояса WBO в первом среднем весе 22-летнего мексиканца Хайме Мунгии (31−0, 26 КО) будет зависеть от исхода третьего поединка GGG c Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО). Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал редактор американского сайта WorldBoxingNews Фил Джей.

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На пресс-конференции, посвященной следующему поединку с Деннисом Хоганом (28−1−1, 7 КО), который состоится 13 апреля, Мунгия заявил о желании встретится с Головкиным.

«Головкин не будет драться с Мунгией в 2019 году. Сейчас миру интересен их бой с “Канело”. В целом, это был бы интересный бой, но все зависит от того, как Головкин перенесет третий поединок с “Канело”. Я бы хотел увидеть его схватку с Мунгией. Однако я не уверен, что он когда-нибудь состоится. Слишком многое зависит от результата боя с “Канело”», — отметил Джей.

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Напомним, в мае 2018 года Мунгия мог стать соперником Головкина, владевшего на тот момент титулами WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. Бою не дала состояться Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC), которая посчитала мексиканца неопытным и запретила ему драться с GGG.

В итоге Мунгия 12 мая провел поединок с американцем Садамом Али (26−2, 21 КО) и сенсационно нокаутировал его, отобрав титул WBO. В июле мексиканец провел первую защиту, победив решением британца Лиама Смита (26−2−1, 14 КО), в сентябре нокаутировал канадца Брэндона Кука (20−2, 13 КО), а в январе этого года провел победную защиту против японца Такеши Иноуэ (13−1−1, 7 КО).

Стоит отметить, что Мунгия и Головкин, также как и «Канело», подписали контракты со стриминговым сервисом DAZN. Соглашения обоих боксеров рассчитаны на шесть боев.

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