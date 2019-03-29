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19:45 (мск), источник: Р-Спорт

Боксерский промоутер жалуется Путину, но его обвиняют в задолженностях

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Федерация бокса России ведет активную компанию по популяризации вида спорта в стране, а также по сохранению бокса в олимпийской семье. Так, буквально на днях генеральный секретарь организации, член исполкома AIBA Умар Кремлев перед главой МОК Томасом Бахом заявил о готовности погасить долг федерации в размере 16 млн долларов. На фоне этого исполнительный директор Titov boxing promotion Алексей Титов обвинил Федерацию бокса России и не просто обвинил, а сделал обращение на имя президента страны.

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Источник: РИА "Новости"

Текст обращения к Владимиру Путину Титов в пятницу опубликовал на своей странице в Instagram:

«Уважаемый Владимир Владимирович, хочу донести до вашего сведения информацию о произволе в Федерации бокса России. Сегодня нашу компанию, которой в этом году исполняется 21 год, которая провела за это время более 300 профессиональных турниров, Федерация бокса России лишила лицензии. И тем самым сорвала проведение полуфинала Кубка вашего имени, запланированного на 6 апреля, в Сочи. 18 боксеров-профессионалов проводили изнурительную подготовку к данному турниру, их команды тратили деньги, мы как организаторы также несли расходы, связанные с подготовкой к данному турниру. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас от лица всей боксерской общественности помочь нам решить данный вопрос».

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Корреспондент РИА Новости Василий Конов-младший обратился за комментариями по факту данного заявления в Федерацию бокса России, которая также участвует в организации Кубка на призы президента.

«(Промоутерская) компания не оплатила работу официальных лиц, уже прошло больше месяца. Были обращения со стороны судей. И это является грубым нарушением, поэтому мы приостановили действие лицензии. Когда вопрос с задолженностями будет решен, будем рассматривать возможность восстановления лицензии. Заявление на имя президента? Мы защищаем интересы боксеров, судей и других лиц, а тут нарушение», — заявил руководитель департамента профессионального бокса Олег Агеев.

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