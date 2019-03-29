Боксерский промоутер жалуется Путину, но его обвиняют в задолженностях

Источник: РИА "Новости"

Текст обращения к Владимиру Путину Титов в пятницу опубликовал на своей странице в Instagram:

«Уважаемый Владимир Владимирович, хочу донести до вашего сведения информацию о произволе в Федерации бокса России. Сегодня нашу компанию, которой в этом году исполняется 21 год, которая провела за это время более 300 профессиональных турниров, Федерация бокса России лишила лицензии. И тем самым сорвала проведение полуфинала Кубка вашего имени, запланированного на 6 апреля, в Сочи. 18 боксеров-профессионалов проводили изнурительную подготовку к данному турниру, их команды тратили деньги, мы как организаторы также несли расходы, связанные с подготовкой к данному турниру. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас от лица всей боксерской общественности помочь нам решить данный вопрос».

Корреспондент РИА Новости Василий Конов-младший обратился за комментариями по факту данного заявления в Федерацию бокса России, которая также участвует в организации Кубка на призы президента.

«(Промоутерская) компания не оплатила работу официальных лиц, уже прошло больше месяца. Были обращения со стороны судей. И это является грубым нарушением, поэтому мы приостановили действие лицензии. Когда вопрос с задолженностями будет решен, будем рассматривать возможность восстановления лицензии. Заявление на имя президента? Мы защищаем интересы боксеров, судей и других лиц, а тут нарушение», — заявил руководитель департамента профессионального бокса Олег Агеев.

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