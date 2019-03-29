Виталий Кличко отреагировал на возможное возвращение брата в бокс

Он считает, что возвращение в бокс не должно быть продиктовано желанием заработать. «Владимир долго был на вершине спорта. Если он примет решение вновь выйти на ринг, пройти через трудности подготовки, то я полностью поддержу его», — сказал Кличко. «Он не должен возвращаться в бокс за деньгами», — подчеркнул он.