Денис Лебедев может провести бой с Бейбутом Шуменовым

Источник: badlefthook.com

По его словам, окончательного подтверждения от WBA еще нет, но вероятнее всего Лебедеву вернут статус «суперчемпиона» после ухода Александра Усика в супертяжелый вес.

«…И уже летом этого года Денис проведет свой бой в России или Англии, — приводит слова менеджера vRINGe.com со ссылкой на ресурс ТАСС. — Лебедев готов встретиться с Околи в Англии этим летом. Также Лебедев рассматривает возможность проведения боя против Шуменова этим летом в России».

Напомним, Шуменов в июле 2018 года, вернувшись в бокс после объявления о завершении карьеры, выиграл вакантный титул WBA Regular в поединке с турецким боксером Хизни Алтункаей (31−3, 18 КО).