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09:56 (мск), источник: Vesti.kz

Денис Лебедев может провести бой с Бейбутом Шуменовым

Российский ветеран тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев (32−2, 23 КО) может провести поединок против «обычного» чемпиона мира по версии WBA казахстанца Бейбута Шуменова (18−2, 12 КО). Об этом рассказал менеджер экс-чемпиона Вадим Корнилов.

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Источник: badlefthook.com

По его словам, окончательного подтверждения от WBA еще нет, но вероятнее всего Лебедеву вернут статус «суперчемпиона» после ухода Александра Усика в супертяжелый вес.

«…И уже летом этого года Денис проведет свой бой в России или Англии, — приводит слова менеджера vRINGe.com со ссылкой на ресурс ТАСС. — Лебедев готов встретиться с Околи в Англии этим летом. Также Лебедев рассматривает возможность проведения боя против Шуменова этим летом в России».

Напомним, Шуменов в июле 2018 года, вернувшись в бокс после объявления о завершении карьеры, выиграл вакантный титул WBA Regular в поединке с турецким боксером Хизни Алтункаей (31−3, 18 КО).

Также в этом году ожидается поединок казахстанца с обладателем «временного» титула организации французом Арсеном Гуламиряном (24−0, 16 КО).

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