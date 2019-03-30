Мексиканский тренер не считает «Канело» лучшим боксером в мире и сомневается в его победе над Головкиным
Известный мексиканский тренер Игнасио «Начо» Беристайн не считает своего земляка Сауля «Канело» Альвареса лучшим боксером в мире.
Известный мексиканский тренер Игнасио «Начо» Беристайн не считает своего земляка Сауля «Канело» Альвареса лучшим боксером в мире.
По его словам, Альварес — великий боксер, но не лучший в мире. При этом он полагает, что в некоторых боях «Канело» пользовался благосклонностью судей.
«Я не думаю, что он — лучший боец в боксе. Он может в
Бои, на которые ссылается тренер, это две встречи Сауля «Канело» Альвареса с Геннадием Головкиным. По мнению Беристайна, оба поединка выиграл казахстанец.
Как известно, они прошли в
Также Беристайн упомянул о бое Альвареса с Флойдом Мейвезером в 2013 году, в котором полностью доминировал американец. Но несмотря на это, один из судей поставил на ничью (114−114, 112−116, 111−117).
Отметим, что Сауль «Канело» Альварес в том же