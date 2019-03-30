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10:02 (мск), источник: Vesti.kz

Мексиканский тренер не считает «Канело» лучшим боксером в мире и сомневается в его победе над Головкиным

Известный мексиканский тренер Игнасио «Начо» Беристайн не считает своего земляка Сауля «Канело» Альвареса лучшим боксером в мире.

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Источник: boxingscene.com

По его словам, Альварес — великий боксер, но не лучший в мире. При этом он полагает, что в некоторых боях «Канело» пользовался благосклонностью судей.

«Я не думаю, что он — лучший боец ​​в боксе. Он может в какой-то момент считаться номером один, но на данный момент я думаю, что ему нужно больше усилий прилагать, потому что еще сомневаюсь в нем. Ведь в некоторых боях ему помогали. Что вызывает у меня большие сомнения, это честность судей, поскольку слишком часто странные вещи происходили в Лас-Вегасе », — цитирует слова Беристайна BoxingScene.com.

Бои, на которые ссылается тренер, это две встречи Сауля «Канело» Альвареса с Геннадием Головкиным. По мнению Беристайна, оба поединка выиграл казахстанец.

Как известно, они прошли в Лас-Вегасе в 2017 и 2018 годах: в первом была зафиксирована ничья, во втором победу решением одержал мексиканец.

Также Беристайн упомянул о бое Альвареса с Флойдом Мейвезером в 2013 году, в котором полностью доминировал американец. Но несмотря на это, один из судей поставил на ничью (114−114, 112−116, 111−117).

Отметим, что Сауль «Канело» Альварес в том же Лас-Вегасе 4 мая проведет объединительный бой за титул чемпиона по версиям WBA (super), WBC и IBF в среднем весе против американца Дэниэла Джейкобса.

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