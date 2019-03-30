Мексиканский тренер не считает «Канело» лучшим боксером в мире и сомневается в его победе над Головкиным

Источник: boxingscene.com

По его словам, Альварес — великий боксер, но не лучший в мире. При этом он полагает, что в некоторых боях «Канело» пользовался благосклонностью судей.

«Я не думаю, что он — лучший боец ​​в боксе. Он может в какой-то момент считаться номером один, но на данный момент я думаю, что ему нужно больше усилий прилагать, потому что еще сомневаюсь в нем. Ведь в некоторых боях ему помогали. Что вызывает у меня большие сомнения, это честность судей, поскольку слишком часто странные вещи происходили в Лас-Вегасе », — цитирует слова Беристайна BoxingScene.com.

Бои, на которые ссылается тренер, это две встречи Сауля «Канело» Альвареса с Геннадием Головкиным. По мнению Беристайна, оба поединка выиграл казахстанец.

Как известно, они прошли в Лас-Вегасе в 2017 и 2018 годах: в первом была зафиксирована ничья, во втором победу решением одержал мексиканец.

Также Беристайн упомянул о бое Альвареса с Флойдом Мейвезером в 2013 году, в котором полностью доминировал американец. Но несмотря на это, один из судей поставил на ничью (114−114, 112−116, 111−117).