Головкин согласовал соперника и дату следующего боя

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По информации источника, соперником казахстанца будет победитель The Contender («Претендент») американец Брэндон Адамс (21−2, 13 КО), который в рамках шоу одолел среди прочих Евгения Хитрова и Шейна Мозли-младшего. Подробнее об Адамсе можно прочитать здесь.

Также в рамках шоу защиту титула проведет чемпион WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (27−0, 17 КО). Его оппонент — боксер из Польши Мацей Сулецки (28−1, 11 КО).

С местом проведения вечера бокса пока не определились, однако фаворитом считается Нью-Йорк. Также неплохие шансы принять шоу у Лас-Вегаса, Сан-Антонио и Лос-Анджелеса.

Для Головкина этот бой станет первым из шести в рамках трехлетнего сотрудничества со стриминговым сервисом DAZN. Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с чемпионом WBC, WBA (Super) в среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО). Правда, самому мексиканцу еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.