Аналитик оценил шансы Головкина в боях против абсолютного чемпиона и «самого перспективного боксера»

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В свое время Кроуфорд был чемпионом WBC (2016−2018), WBA (2017), IBF (2017), WBO (2015−2017), The Ring (2016−2017) в первом полусреднем весе.

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Также американец владел титулом WBO (2014−2015) в легком весе, а сейчас ему принадлежит пояс WBO в полусреднем весе.

«Я согласен, что на пике карьеры Головкин был бы слишком большим для Кроуфорда. Теренс не самый большой полусредневес и это следует учитывать», — написал автор в своей традиционной рубрике «Хлеб насущный».

Также аналитик высказался о шансах Головкина против другого америкаца чемпиона IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (25−0, 21 КО), которому ESPN и Sports Illustrated присвоили в 2015 году статус «Самого перспективного боксера».