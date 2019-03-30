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18:33 (мск), источник: Р-Спорт

Менеджер: Бивол готов к обязательной защите пояса WBA в бою с Брауном

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол готов к обязательной защите титула в бою с американцем Маркусом Брауном, заявил РИА Новости менеджер российского боксера Вадим Корнилов.

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Источник: AP 2019

Бивол 9 марта в США защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с американцем Джо Смитом-младшим.

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В активе 28-летнего россиянина 16 побед, временный чемпион WBA Браун одержал 23 победы.

«Уже прошло больше 12 месяцев после обязательной защиты в бою с Салливаном Баррерой. WBA вправе назначить нам следующую обязательную защиту. Мы готовы к бою с Маркусом Брауном. И для нас не понятно, если он будет не готов выйти в ринг против Бивола. Зачем тогда нужно было запрашивать, чтобы на бой с Баду Джеком выставляли временный пояс, если ты не готов потом провести бой с полноценным чемпионом», — сказал Корнилов по телефону.

Российский тяжеловес Сергей Кузьмин в победном мартовском бою с американцем Джоуи Довейко сломал палец. «Кузьмин перенес операцию. Сейчас потребуется время на восстановление», — заметил Корнилов.

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