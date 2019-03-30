Менеджер: Бивол готов к обязательной защите пояса WBA в бою с Брауном

«Уже прошло больше 12 месяцев после обязательной защиты в бою с Салливаном Баррерой. WBA вправе назначить нам следующую обязательную защиту. Мы готовы к бою с Маркусом Брауном. И для нас не понятно, если он будет не готов выйти в ринг против Бивола. Зачем тогда нужно было запрашивать, чтобы на бой с Баду Джеком выставляли временный пояс, если ты не готов потом провести бой с полноценным чемпионом», — сказал Корнилов по телефону.