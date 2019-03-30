Мэйуэзер выбрал соперников для возвращения на ринг

Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
Футбол. Зарубежный
30.03
Алавес0
Атлетико4
Футбол. Зарубежный
30.03
Сампдория1
Милан0
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
30.03
Каролина Харрикейнз5
Филадельфия Флайерз2
Футбол. Зарубежный
30.03
Вест Хэм Юнайтед0
Эвертон2
Футбол. Зарубежный
30.03
РБ Лейпциг5
Герта0
Футбол. Зарубежный
30.03
Сельта3
Вильярреал2
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
30.03
Бостон Брюинз1
Флорида Пантерз4
Футбол. Зарубежный
30.03
Ювентус1
Эмполи0
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Зарубежный
30.03
Марсель2
Анже2
Футбол. Премьер-лига
30.03
Ростов2
Урал1
Футбол. Зарубежный
30.03
Барселона2
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
30.03
Брайтон & Хоув0
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
30.03
Бернли2
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
30.03
Кристал Пэлас2
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
30.03
Лестер2
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
30.03
Манчестер Юнайтед2
Уотфорд1
Футбол. Зарубежный
30.03
Боруссия Д2
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
30.03
Вердер3
Майнц1
Футбол. Зарубежный
30.03
Фрайбург1
Бавария1
Футбол. Зарубежный
30.03
Фортуна Д3
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
30.03
Нюрнберг3
Аугсбург0
Футбол. Первый дивизион
30.03
Мордовия0
Сочи2
Футбол. Первый дивизион
30.03
Балтика2
Химки1
Футбол. Зарубежный
30.03
Удинезе2
Дженоа0
Хоккей. КХЛ
30.03
ЦСКА3
СКА1
Футбол. Премьер-лига
30.03
Ахмат1
Спартак3
Футбол. Первый дивизион
30.03
Тамбов2
Луч1
Футбол. Первый дивизион
30.03
Армавир0
Спартак-20
Футбол. Зарубежный
30.03
Фулхэм0
Манчестер Сити2
Футбол. Первый дивизион
30.03
Краснодар-21
Шинник1
Футбол. Зарубежный
30.03
Хетафе0
Леганес2
Футбол. Первый дивизион
30.03
Нижний Новгород1
Факел0
Футбол. Премьер-лига
30.03
Динамо0
Локомотив1
Футбол. Первый дивизион
30.03
Сибирь1
Чертаново2
Футбол. Первый дивизион
30.03
Зенит-20
Ротор1
Футбол. Первый дивизион
30.03
Тюмень1
Томь2
Футбол. Премьер-лига
30.03
Енисей1
Рубин1
Все события
Фоторепортажи
13Сборная России проиграла бельгийцам
8Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ
30 марта, источник: Lenta.Ru

Мэйуэзер выбрал соперников для возвращения на ринг

Американский боксер Флойд Мэйуэзер выразил готовность вернуться на ринг. Об этом в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports рассказал отец спортсмена.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Мэйуэзер-старший заявил, что его сын хочет провести поединок с американцем Эдриеном Бронером или с филиппинцем Мэнни Пакьяо. «Не сомневаюсь в победе Флойда как над ними», — отметил он.

Читайте также
Покинувший MMA Макгрегор начал боксировать

7 марта Мэйуэзер назвал себя непобедимым. По его словам многие хотят провести с ним поединок, но никому не по силам одержать в нем победу.

В последний раз американец выходил на ринг в августе 2017-го, тогда он победил ирландца Конора Макгрегора. После этого боксер объявил о завершении карьеры. Мэйуэзер провел 50 боев, в каждом из которых победил.

Мэйуэзер и Пакьяо встречались на ринге в мае 2015 года, в том бою единогласным решением судей победу одержал американец. Пакьяо заработал 140 миллионов долларов за бой, Мэйуэзер — 210 миллионов.

 Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко
Украинец Усик потерял звание чемпиона мира после отказа бороться с россиянином
«Спартак» должен благодарить Семенова. Он принес результат
ЦСКА снова одолел СКА в полуфинале Кубка Гагарина
ФК «Локомотив» второй раз подряд побеждает благодаря пенальти
Моуринью разорил «Манчестер Юнайтед»
«Рухнули все линии». Почему показали только половину матча РПЛ
Главный тренер «Спартака»: Будем бороться за чемпионство
Казахстанский боец нокаутировал россиянина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь