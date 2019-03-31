Боксера Прайса укусил побежденный соперник
Британец Дэвид Прайс сразился с Кэшом Али в супертяжелом весе в рамках вечера бокса в Ливерпуле, сообщает fightnews.
Британец Дэвид Прайс сразился с Кэшом Али в супертяжелом весе в рамках вечера бокса в Ливерпуле, сообщает fightnews.
В пятом раунде сопернику Прайса прилетел тяжелый удар, после чего Али навалился на него и укусил в область живота.
Судья остановил поединок, отдав победу нокаутом Прайсу.
35-летний британский спортсмен в профессиональной карьере побеждал 24 раза, 19 из них нокаутом, и уступал в шести боях.
Для 27-летнего Али это было первое поражение в карьере. Он одержал 15 побед (7 нокаутом).
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