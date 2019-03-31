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08:53 (мск), источник: Газета.Ру

Боксера Прайса укусил побежденный соперник

Британец Дэвид Прайс сразился с Кэшом Али в супертяжелом весе в рамках вечера бокса в Ливерпуле, сообщает fightnews.

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В пятом раунде сопернику Прайса прилетел тяжелый удар, после чего Али навалился на него и укусил в область живота.

Судья остановил поединок, отдав победу нокаутом Прайсу.

35-летний британский спортсмен в профессиональной карьере побеждал 24 раза, 19 из них нокаутом, и уступал в шести боях.

Для 27-летнего Али это было первое поражение в карьере. Он одержал 15 побед (7 нокаутом).

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