Боксер Аванесян завоевал титул чемпиона Европы, победив испанца Лехаррагу
ТАСС, 31 марта. Россиянин Давид Аванесян завоевал титул чемпиона Европы среди
ТАСС, 31 марта. Россиянин Давид Аванесян завоевал титул чемпиона Европы среди
Аванесян одержал вторую победу в третьем поединке после проигрыша титула регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В прошлом бою в феврале 2018 года он проиграл литовцу Эгидиюсу Каваляускасу техническим нокаутом в шестом раунде. До этого в декабре 2017 года Аванесян выиграл в рейтинговом поединке у камерунца Сержа Амбомо по очкам.
Россиянин завоевал пояс временного чемпиона мира WBA в ноябре 2015 года благодаря победе над венесуэльцем Чарли Наварро техническим нокаутом в девятом раунде, а в мае 2016 года защитил титул, выиграв у американца Шейна Мосли по очкам. В ноябре WBA перевела американца Кита Турмана в ранг суперчемпиона мира, а Аванесяна провозгласила регулярным, но россиянин не смог защитить пояс, проиграв в феврале 2017 года американцу Леймонту Питерсону по очкам.
Всего в послужном списке 30-летнего россиянина теперь 24 победы (12 нокаутом), три поражения и одна ничья. С 2009 года он выступал исключительно в России, где завоевал титул чемпиона страны и три региональных пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а с 2014 года проводит поединки за рубежом и сейчас проживает в британском Ньюарке.
27-летний Лехаррага потерпел первое поражение в карьере при 27 победах (22 нокаутом). Испанец не сумел в третий раз защитить титул чемпиона Европы, которым владел с апреля 2018 года.
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