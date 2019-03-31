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09:10 (мск), источник: ТАСС

Боксер Аванесян завоевал титул чемпиона Европы, победив испанца Лехаррагу

ТАСС, 31 марта. Россиянин Давид Аванесян завоевал титул чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Бильбао он выиграл у испанца Кермана Лехарраги нокаутом в девятом раунде.

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Источник: AP 2019

Аванесян одержал вторую победу в третьем поединке после проигрыша титула регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В прошлом бою в феврале 2018 года он проиграл литовцу Эгидиюсу Каваляускасу техническим нокаутом в шестом раунде. До этого в декабре 2017 года Аванесян выиграл в рейтинговом поединке у камерунца Сержа Амбомо по очкам.

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Россиянин завоевал пояс временного чемпиона мира WBA в ноябре 2015 года благодаря победе над венесуэльцем Чарли Наварро техническим нокаутом в девятом раунде, а в мае 2016 года защитил титул, выиграв у американца Шейна Мосли по очкам. В ноябре WBA перевела американца Кита Турмана в ранг суперчемпиона мира, а Аванесяна провозгласила регулярным, но россиянин не смог защитить пояс, проиграв в феврале 2017 года американцу Леймонту Питерсону по очкам.

Всего в послужном списке 30-летнего россиянина теперь 24 победы (12 нокаутом), три поражения и одна ничья. С 2009 года он выступал исключительно в России, где завоевал титул чемпиона страны и три региональных пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а с 2014 года проводит поединки за рубежом и сейчас проживает в британском Ньюарке.

27-летний Лехаррага потерпел первое поражение в карьере при 27 победах (22 нокаутом). Испанец не сумел в третий раз защитить титул чемпиона Европы, которым владел с апреля 2018 года.

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