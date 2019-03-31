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12:39 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец из Top Rank потерпел первое досрочное поражение в карьере

Казахстанский боксер Асхат Уалиханов потерпел первое досрочное поражение в карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Его соперником по шестому поединку на профессиональном ринге выступил пуэрториканец Хосе Лопес. Бой полусреднего веса был рассчитан на восемь раундов, но завершился досрочной победой пуэрториканца, после того, как Уалиханов не вышел на седьмой раунд.

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Таким образом, 28-летний казахстанец потерпел второе поражение в карьере и первое досрочное при четырех победах. 27-летний Лопес одержал 12-ю победу на профи-ринге и десятую досрочную. Также на его счету в 13-ти поединках одно поражение, которое он потерпел в предыдущем бою.

Напомним, что Уалиханов связан контрактом с американской компанией Top Rank. Все свои официальные поединки он провел в США, где дебютировал в августе 2017 года. В своем дебютном поединке на профи-ринге казахстанец отметился досрочной победой, но позже был дисквалифицирован за нарушение правил.

Есть у него один бой и в Казахстане, где он в декабре 2018 года победил украинца Ярослава Юрова, но данная победа до сих пор не включена сайтом Boxrec в «рекорд» боксера.

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