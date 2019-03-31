Укусившему соперника в живот боксеру грозит дисквалификация и штраф
Британский боксер Кэш Али может быть отстранен на два года за укус соотечественника Дэвида Прайса во время поединка в Ливерпуле, сообщает Sky News.
Британский боксер Кэш Али может быть отстранен на два года за укус соотечественника Дэвида Прайса во время поединка в Ливерпуле, сообщает Sky News.
Бой, который проходил 30 марта, завершился в пятом раунде, когда Али навалился на соперника и укусил его в живот.
Теперь спортсмена могут дисквалифицировать на срок до двух лет и лишить гонорара за встречу в размере £20 тыс. Британский совет по контролю над боксом (BBBoC) заморозил выплату, пока идет разбирательство этого момента.