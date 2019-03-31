Укусившему соперника в живот боксеру грозит дисквалификация и штраф

Бой, который проходил 30 марта, завершился в пятом раунде, когда Али навалился на соперника и укусил его в живот .

Теперь спортсмена могут дисквалифицировать на срок до двух лет и лишить гонорара за встречу в размере £20 тыс. Британский совет по контролю над боксом (BBBoC) заморозил выплату, пока идет разбирательство этого момента.