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01:27 (мск), источник: Prosports.kz

«Победитель телешоу». Что известно о следующем сопернике GGG

Брендон Адамс — счастливчик или бедолага?

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Источник: AP 2019

Экс-лидер среднего дивизиона, казахстанский боксер Геннадий Головкин (38−1−1, КО34) определился с следующим оппонентом.

Им должен стать американский боксер Брендон Адамс (21−2, КО13). Так, по крайней мере, пишут в западных СМИ, в частности, портал ExpressNews.com.

Корреспондент Prosports.kz выясняет, насколько опасен Брендон Куинси Адамс для GGG.

Стоит отметить, что американский боксер родом из Лос-Анджелеса. Там же на протяжении нескольких лет живет и тренируется Геннадий Головкин. Адамс в первую очередь известен тем, что победил в пятом сезоне сериала The Contender («Претендент»). В данном шоу 16 боксеров выявляли лучшего, поделившись на два лагеря (команды Фредди Роуча и Назима Ричардсона). Брендон тренировался у Роуча. В финале проекта Адамс уверенно победил Шейна Мозли-младшего решением судей. Таким образом, «Пушка» (прозвище боксера) стал чемпионом в среднем весе и получил за победу 250 тысяч долларов.

Благодаря этому успеху Брендон Адамс вошел в десятку лучших в рейтинге WBA. Интересно, что до участия в этом проекте Адамс три года не выходил на ринг и вовсе не планировал участвовать в шоу. В итоге, решив все юридические проблемы, боксер согласился на предложение. На пути к чемпионскому титулу The Contender Адамс победил Тайрона Брансона, Евгения Хитрова, Эрика Уокера и вышеупомянутого Шейна Мозли-младшего.

Профессиональную карьеру Брендон начал в 2011-м году и в течение четырех лет одержал 14 побед. Победную серию Адамса прервал хорошо знакомый казахстанским любителям бокса Вилли Монро-младший. В десятираундовом бою Монро уверенно переиграл своего оппонента, одержав победу по очкам.

Год спустя «Пушка» потерпел еще более чувствительное поражение — в бою с соотечественником Джоном Томпсоном Брендон завершил бой уже во втором раунде, проиграв техническим нокаутом. После этого Адамс не выходил на ринг три года. Потом случился The Contender.

Теперь же американского боксера ждет самый главный поединок в его карьере — встреча с самим Геннадием Головкиным. При всем уважении к Брендону, шансов у него практически нет. Очевидно, что GGG совсем из другой лиги. К тому же для Адамса это будет первый 12-ый раундовый бой в карьере. Если еще учесть, что он уже дважды проигрывал (один раз нокаутом), то 29-летнего боксера ждет не самый приятный вечер.

Также у него нет преимущество в антропометрии, более того, Головкин немножко выше своего соперника. Все факты указывают на то, что Геннадий выбрал наименее опасного оппонента на свой следующий бой. Что-то схожее мы уже видели в июне прошлого года, когда Головкин подрался с Ванесом Мартиросяном. Исход, наверное, вы все прекрасно помните.

Болельщикам бокса остается дождаться официального объявления. По словам тренера Головкина Абеля Санчеса, анонсировать сей бой должны уже на этой неделе.

Напомним, что бой планируется в июне. Также это будет дебют Геннадия Головкина на стриминговом сервисе DAZN.

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