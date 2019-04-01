Бивол признан боксером месяца по версии WBA
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол признан боксером марта по версии организации.
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол признан боксером марта по версии организации.
Бивол 9 марта провел пятую защиту титула. Бой с претендентом американцем Джо
На счету 28-летнего Бивола стало 16 побед в 16 боях. 29-летний Смит потерпел третье поражение при 24 победах.