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10:16 (мск), источник: Р-Спорт

Бивол признан боксером месяца по версии WBA

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол признан боксером марта по версии организации.

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Источник: AP 2019

Бивол 9 марта провел пятую защиту титула. Бой с претендентом американцем Джо Смитом-младшим прошел в Нью-Йорке, продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Счет судейских записок: 118−110, 119−109, 119−109.

На счету 28-летнего Бивола стало 16 побед в 16 боях. 29-летний Смит потерпел третье поражение при 24 победах.

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