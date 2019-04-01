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18:56 (мск), источник: Р-Спорт

Поветкин: История с допингом испоганила мне карьеру

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российский боксер Александр Поветкин объяснил, чем ему интересен бой с украинцем Александром Усиком, а также признался, что история с допингом в его тестах негативно сказалась на его карьере.

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Источник: Reuters

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) на 28 марта назначила промоутерские торги на проведение боя Усиком и экс-чемпионом IBF и WBA россиянином Денисом Лебедевым, который сейчас имеет статус «чемпиона в отпуске» по версии WBA. После этого поединка команда Усика заявила о желании перейти в тяжелый вес. ESPN со ссылкой на промоутера Эдди Хирна сообщал, что Усик 18 мая в Чикаго может встретиться с россиянином Александром Поветкиным, но стороны не смогли договориться.

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«Были разговоры, что бой будет с Александром Усиком, потом говорили, что у него другие планы. Я в принципе был не против боя с ним, он хороший, сильный боксер. Для меня бой с ним, конечно, интересен. Потому что встречаешься с олимпийским чемпионом, встречаешься с мастером. Мы для того в бокс и идем, чтобы с сильнейшими встречаться», — сказал Поветкин в эфире Octagon TV на You Tube.

В 2016 году в допинг-пробе россиянина обнаружили остаточные следы мельдония, из-за чего американец Деонтей Уайлдер отказался от боя с Поветкиным.

«История с допингом? Можно сказать, что она испоганила карьеру. Вся эта грязь не очень нужная, неправильная… В глаза обычно никто не говорит, что допингер, но за глаза — не исключаю. Я много времени потратил, и было обидно, переживал», — отметил боксер.

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