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20:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Золото» или провал: нужно ли экспериментировать сборной Казахстана по боксу на ЧА-2019?

Сборная Казахстана по боксу в середине апреля отправится на чемпионат Азии в Таиланд. Для главного тренера Галымбека Кенжебаева турнир станет первым крупным стартом с мужской командой. В материале корреспондента Vesti.kz — о потенциале отечественных спортсменов и показателе их успешности.

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Континентальное состязание стартует середине апреля и есть предположение, что казахстанская сборная отправится на него в сильнейшем составе. Тренерский штаб понимает, что статус турнира не дает возможности для слабины. От команды ждут только одного — золотых медалей.

Во-вторых, казахстанские боксеры обязаны быть в числе лучших в общекомандном зачете. Иной результат будет воспринят, как провал. Все-таки, как утверждают тренеры и спортсмены, им созданы оптимальные условия для прогресса, поэтому, ожидать побед — не пустая надежда. Эксперименты даже на нелицензионном турнире могут больно ударить по имиджу команды.

Смогут ли казахстанцы удивить? В 2017 году в Ташкенте узбекские боксеры выиграли девять из 10 золотых медалей, а двумя годами ранее в Бангкоке доминировали отечественные спортсмены (пять первых мест). В 2013 году в Казахстан отправились семь золотых медалей ЧА, который проходил в Иордании.

Все не так плохо, ведь так? Есть с кого брать пример. А с учетом изменений в составах национальных сборных двух лидеров континента — казахстанская команда выглядит поопытнее. Из лидеров у Узбекистана остался Хасанбой Дусматов (до 49 или до 52 килограммов) и Икболжон Холдаров (до 64 или до 69 килограммов).

У Казахстана проблем меньше. Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Бек Нурмаганбет (до 81 килограмма), Василий Левит (до 91 килограмма) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма) — довольно крепкий костяк приличной сборной. Практически любой — претендент на самые высокие места на любом турнире.

У оставшихся четверых шансов поменьше, но это не значит, что они «туристы». Наверное, четвертьфинал или полуфинал, это низшая планка для них. Тотального доминирования ожидать не проходится, но выиграть больше золотых медалей, чем конкуренты, досягаемая цель.

Но она осуществима, если Казахстан поедет сильнейшим составом. Не хотим сбрасывать со счетов вторых-третьих номеров, но большинство бойцов первой десятки — более опытные и искушенные исполнители. Им по силам стать лучшими на континенте. Баланс сил в противостоянии Казахстана с Узбекистаном, где наши южные соседи чуть успешнее, может качнуться в сторону отечественной команды.

Напомним, перед стартом в чемпионате Азии тренерский штаб национальной команды Казахстана проведет финальный УТС с 5 по 16 апреля. Последним официальным турниром до отъезда в Таиланд является проходящий в Баку «Великий Шелковый путь». Восемь боксеров из Казахстана завершили его с медалями.

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