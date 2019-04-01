Головкин остался без соперника на следующий бой

Источник: boxingscene.com

Ранее стало известно, что на ринг Головкин вернется 8 июня, а его соперником будет победитель реалити-шоу The Contender («Претендент») американец Брэндон Адамс (21−2, 13 КО). Сообщалось даже, что официальный анонс поединка состоится на этой неделе.

Однако, как информирует авторитетный американский журналист Стив Ким, эти сведения не соответствуют действительности.

«Слухи и новости о том, что Брэндон Адамс встретится с Головкиным, были сильно преувеличены», — написал Ким в своем твиттере.

Это подтверждает его коллега из Fightnews.com польский обозреватель Пржемек Гарцарчик.

«Новости: похоже, Адамсу не нужно собираться на бой с Головкиным. И хорошо», — написал он также в твиттере.

Июньский бой станет для Головкина первым из шести в рамках трехлетнего сотрудничества со стриминговым сервисом DAZN. В качестве другого потенциального соперника GGG назывался поляк Камил Шеремета (19−0, 4 KO).

Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с чемпионом WBC, WBA (Super) в среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО). Правда, самому мексиканцу еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.