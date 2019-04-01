Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс
Виннипег Джетс
Футбол. Зарубежный
1.04
Арсенал2
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
1.04
Сент-Этьен2
Ним1
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Калгари Флэймз
Хоккей. КХЛ
1.04
СКАОТ2
ЦСКА1
Все события
Фоторепортажи
12Алина Кабаева: где она сейчас?
18ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии
1 апреля, источник: Vesti.kz

Головкин остался без соперника на следующий бой

Экс-чемпион мира в среднем весе по нескольким версиям казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) остался, по всей видимости, без соперника на следующий бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: boxingscene.com

Ранее стало известно, что на ринг Головкин вернется 8 июня, а его соперником будет победитель реалити-шоу The Contender («Претендент») американец Брэндон Адамс (21−2, 13 КО). Сообщалось даже, что официальный анонс поединка состоится на этой неделе.

Однако, как информирует авторитетный американский журналист Стив Ким, эти сведения не соответствуют действительности.

«Слухи и новости о том, что Брэндон Адамс встретится с Головкиным, были сильно преувеличены», — написал Ким в своем твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это подтверждает его коллега из Fightnews.com польский обозреватель Пржемек Гарцарчик.

«Новости: похоже, Адамсу не нужно собираться на бой с Головкиным. И хорошо», — написал он также в твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Июньский бой станет для Головкина первым из шести в рамках трехлетнего сотрудничества со стриминговым сервисом DAZN. В качестве другого потенциального соперника GGG назывался поляк Камил Шеремета (19−0, 4 KO).

Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с чемпионом WBC, WBA (Super) в среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО). Правда, самому мексиканцу еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Именно на этой арене «Канело» дважды встречался с Головкиным. В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Российский боец UFC получил пожизненную дисквалификацию
СКА сократил отставание от ЦСКА в полуфинальной серии плей-офф
France Football назвал самого высокооплачиваемого тренера мира
Нападающий московского «Спартака» привлек внимание клуба из АПЛ
ЦСКА потерпел четвертое поражение в Единой лиге ВТБ
Тарпищев объяснил отсутствие Шараповой в заявке сборной России
«Он никуда не уйдет»: Гризманн снова останется в «Атлетико»?
Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован из-за допинга
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь