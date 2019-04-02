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11:51 (мск), источник: Vesti.kz

Американский боксер вместо Головкина выбрал бой за титул временного чемпиона WBC

Победитель реалити-шоу The Contender («Претендент») американский боксер Брэндон Адамс (21−2, 13 КО) вместо поединка с экс-чемпионом мира в среднем весе по нескольким версиям казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) выбрал бой со своим соотечественником Джермаллом Чарло (28−0, 21 КО).

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Как сообщает ESPN, их поединок состоится 15 июня в Хьюстоне (Техас) и будет показан на Showtime. Боксеры будут биться за временный титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC, который принадлежит Чарло.

Ранее сообщалось, что Головкин должен вернуться на ринг 8 июня, а его соперником будет Адамс. Сообщалось даже, что официальный анонс поединка состоится на этой неделе.

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Но ночью появилась информация о том, что казахстанский боксер остался без соперника на поединок 8 июня. Июньский бой должен стать для Головкина первым из шести в рамках трехлетнего сотрудничества со стриминговым сервисом DAZN. В качестве другого потенциального соперника GGG назывался поляк Камил Шеремета (19−0, 4 KO).

Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с чемпионом WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО). Правда, самому мексиканцу еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Именно на этой арене «Канело» дважды встречался с Головкиным. В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

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