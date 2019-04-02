«Этого не произойдет». Польский журналист объяснил, почему Головкин в июне не встретится с Шеремета

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«Я вижу, что в СМИ идут разговоры что у Головкина пройдет бой с Камилом Шереметом 8 или 15 июня. Этого не произойдет. Тренер Шеремета Федор Лапин также работает с Кшиштофом Гловацки, а он дерется 15 июня в полуфинале WBSS с Майрисом Бриедисом. У него не будет времени подготовить обоих боксеров», — написал Гарцарчик в своем твиттере.

Ранее стало известно, что другой наиболее вероятный соперник в июньском бою с Головкиным, победитель реалити-шоу The Contender («Претендент») американский боксер Брэндон Адамс (21−2, 13 КО) вместо поединка с казахстанцем выбрал встречу со своим соотечественником Джермаллом Чарло (28−0, 21 КО).

Ранее сообщалось, что Головкин должен вернуться на ринг 8 июня, а его соперником будет Адамс. Сообщалось даже, что официальный анонс поединка состоится на этой неделе.