«Этого не произойдет». Польский журналист объяснил, почему Головкин в июне не встретится с Шеремета
Польский журналист Fightnews.com Пржемек Гарцарчик рассказал, почему
Польский журналист Fightnews.com Пржемек Гарцарчик рассказал, почему
«Я вижу, что в СМИ идут разговоры что у Головкина пройдет бой с Камилом Шереметом 8 или 15 июня. Этого не произойдет. Тренер Шеремета Федор Лапин также работает с Кшиштофом Гловацки, а он дерется 15 июня в полуфинале WBSS с Майрисом Бриедисом. У него не будет времени подготовить обоих боксеров», — написал Гарцарчик в своем твиттере.
Ранее стало известно, что другой наиболее вероятный соперник в июньском бою с Головкиным, победитель
Ранее сообщалось, что Головкин должен вернуться на ринг 8 июня, а его соперником будет Адамс. Сообщалось даже, что официальный анонс поединка состоится на этой неделе.
Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с чемпионом WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО). Правда, самому мексиканцу еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая на