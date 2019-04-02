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12:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Этого не произойдет». Польский журналист объяснил, почему Головкин в июне не встретится с Шеремета

Польский журналист Fightnews.com Пржемек Гарцарчик рассказал, почему экс-чемпион мира в среднем весе по нескольким версиям казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) не сможет в июне провести бой с поляком Камилом Шеремета (19−0, 4 KO).

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«Я вижу, что в СМИ идут разговоры что у Головкина пройдет бой с Камилом Шереметом 8 или 15 июня. Этого не произойдет. Тренер Шеремета Федор Лапин также работает с Кшиштофом Гловацки, а он дерется 15 июня в полуфинале WBSS с Майрисом Бриедисом. У него не будет времени подготовить обоих боксеров», — написал Гарцарчик в своем твиттере.

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Ранее стало известно, что другой наиболее вероятный соперник в июньском бою с Головкиным, победитель реалити-шоу The Contender («Претендент») американский боксер Брэндон Адамс (21−2, 13 КО) вместо поединка с казахстанцем выбрал встречу со своим соотечественником Джермаллом Чарло (28−0, 21 КО).

Ранее сообщалось, что Головкин должен вернуться на ринг 8 июня, а его соперником будет Адамс. Сообщалось даже, что официальный анонс поединка состоится на этой неделе.

Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с чемпионом WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО). Правда, самому мексиканцу еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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