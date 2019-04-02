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12:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Если бы не вышел — лишился бы гонорара». Казахстанец из Top Rank раскрыл причины первого досрочного поражения в карьере

Казахстанский боксер полусреднего веса Асхат Уалиханов прокомментировал первое досрочное поражение в карьере, передает корреспондент Vesti.kz. В ходе беседы он раскрыл причины неудачного выступления и высказался о своих дальнейших планах.

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В минувшие выходные в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) он досрочно уступил пуэрториканцу Хосе Лопесу. После боя он был госпитализирован.

«После взвешивания я чувствовал себя хорошо, но ближе к ночи начался озноб. Со мной рядом был Мадияр Ашкеев, который был свидетелем. Причину проблем со здоровьем еще нужно выяснить. Менеджер мне сказал, что лучше не выходить на ринг. Однако у меня был подписан контракт на этот бой. Если бы я не вышел, то лишился бы гонорара. Чтобы жить и заниматься здесь мне нужны деньги. Чтобы критиковать меня, нужно пройти мой путь. Буду продолжать карьеру и хочу стать чемпионом мира», — отметил Уалиханов.

Напомним, что Уалиханов связан контрактом с американской компанией Top Rank. Все свои официальные поединки он провел в США, где дебютировал в августе 2017 года.

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