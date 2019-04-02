«Если бы не вышел — лишился бы гонорара». Казахстанец из Top Rank раскрыл причины первого досрочного поражения в карьере

«После взвешивания я чувствовал себя хорошо, но ближе к ночи начался озноб. Со мной рядом был Мадияр Ашкеев, который был свидетелем. Причину проблем со здоровьем еще нужно выяснить. Менеджер мне сказал, что лучше не выходить на ринг. Однако у меня был подписан контракт на этот бой. Если бы я не вышел, то лишился бы гонорара. Чтобы жить и заниматься здесь мне нужны деньги. Чтобы критиковать меня, нужно пройти мой путь. Буду продолжать карьеру и хочу стать чемпионом мира», — отметил Уалиханов.