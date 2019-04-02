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15:45 (мск), источник: Vesti.kz

Назван новый кандидат в соперники Головкина на следующий бой

Стал известен новый кандидат в соперники экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) на следующий бой, передает корреспондент Vesti.kz.

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Ранее сообщалось, что на ринг GGG вернется 8 июня, а его соперником будет победитель реалити-шоу The Contender («Претендент») американец Брэндон Адамс (21−2, 13 КО).

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Однако Адамс сделал выбор в пользу второго предложения — от «временного» чемпиона мира по версии WBC в среднем весе соотечественника Джермалла Чарло (28−0, 21 КО). По информации ESPN, их поединок состоится 15 июня в Хьюстоне (США), а транслировать событие будет кабельный телеканал Showtime.

Другим кандидатом в соперники Головкина назывался поляк Камил Шеремета (19−0, 4 КО), чемпион Европы по версии EBU, но и этот вариант отпал. Уже 4 апреля состоятся промоутерские торги между командами Шереметы и итальянца Маттео Синьяни (27−5−3, 10 КО), который оказался обязательным претендентом на титул поляка.

Теперь обсуждают нового кандидата, коим считается камерунец с французским паспортом Хассан Н’Дам Н’Жикам (37−3, 21 КО). В своем последнем бою 22 декабря Н’Жикам в Манчестере (Англия) решением большинства судей победил бывшего соперника GGG — британца Мартина Мюррея.

«Н’Дам против GGG? Я слышал такие сплетни», — написал авторитетный журналист Стив Ким в своем твиттере.

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Его коллега из Boxingnews24.com Шон Джонс подтвердил, что Н’Жикам имеет большие шансы на бой с Головкиным за счет высокого рейтинга — третье место в WBC, что в будущем повысит шансы на бой с полноценным чемпионом организации — мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО).

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