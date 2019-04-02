Назван новый кандидат в соперники Головкина на следующий бой
Стал известен новый кандидат в соперники
Стал известен новый кандидат в соперники
Ранее сообщалось, что на ринг GGG вернется 8 июня, а его соперником будет победитель
Однако Адамс сделал выбор в пользу второго предложения — от «временного» чемпиона мира по версии WBC в среднем весе соотечественника Джермалла Чарло (28−0, 21 КО). По информации ESPN, их поединок состоится 15 июня в Хьюстоне (США), а транслировать событие будет кабельный телеканал Showtime.
Другим кандидатом в соперники Головкина назывался поляк Камил Шеремета (19−0, 4 КО), чемпион Европы по версии EBU, но и этот вариант отпал. Уже 4 апреля состоятся промоутерские торги между командами Шереметы и итальянца Маттео Синьяни (27−5−3, 10 КО), который оказался обязательным претендентом на титул поляка.
Теперь обсуждают нового кандидата, коим считается камерунец с французским паспортом Хассан Н’Дам Н’Жикам (37−3, 21 КО). В своем последнем бою 22 декабря Н’Жикам в Манчестере (Англия) решением большинства судей победил бывшего соперника GGG — британца Мартина Мюррея.
«Н’Дам против GGG? Я слышал такие сплетни», — написал авторитетный журналист Стив Ким в своем твиттере.
Его коллега из Boxingnews24.com Шон Джонс подтвердил, что Н’Жикам имеет большие шансы на бой с Головкиным за счет высокого рейтинга — третье место в WBC, что в будущем повысит шансы на бой с полноценным чемпионом организации — мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО).