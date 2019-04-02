«Канело» предрекли поражение перед третьим боем с Головкиным

«Да, реально верю, что Дэнни победит, — цитирует Хирна BoxingScene.com. — Понятное дело, что будет непросто. Понятно, что, скажем так, вся мощь спорта за Альваесом. Но ведь Джейкобс прекрасно понимает, какой это важный момент. Он знает, что упускать шанс нельзя. И он верит в победу. Мы все верим в победу. Прогноз? Думаю, бой будет прекрасный. Еще бы, объединительный бой в одном из крутейших дивизионов в мире бокса, в среднем весе. Думаю, у Джейкобса будет очень много поддержки за спиной. Но и у Альвареса огромная армия поклонников. Но мы верим, что 4 мая победит Джейкобс».