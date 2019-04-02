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18:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» предрекли поражение перед третьим боем с Головкиным

Промоутер чемпиона мира по версии IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО) Эдди Хирн поделился мнением о предстоящем объединительном поединке своего подопечного против обладателя титулов WBC, WBA (Super) мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО).

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Источник: boxingscene.com

«Да, реально верю, что Дэнни победит, — цитирует Хирна BoxingScene.com. —  Понятное дело, что будет непросто. Понятно, что, скажем так, вся мощь спорта за Альваесом. Но ведь Джейкобс прекрасно понимает, какой это важный момент. Он знает, что упускать шанс нельзя. И он верит в победу. Мы все верим в победу. Прогноз? Думаю, бой будет прекрасный. Еще бы, объединительный бой в одном из крутейших дивизионов в мире бокса, в среднем весе. Думаю, у Джейкобса будет очень много поддержки за спиной. Но и у Альвареса огромная армия поклонников. Но мы верим, что 4 мая победит Джейкобс».

Их поединок состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ожидается, что в сентябре «Канело» проведет третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

Боксеры дважды встречались на арене T-Mobile. В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

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