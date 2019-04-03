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12:46 (мск), источник: Vesti.kz

Три плохих варианта, или как Головкин оказался в тяжелом положении перед трилогией с «Канело»

Журналист Майк Смит в своей статье на Boxingnews24.com поделился мнением о «тяжелом положении» экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) относительно выбора соперника на следующий бой.

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Ранее стало известно, что Головкин не встретится с Брэндоном Адамсом (21−2, 13 КО) в июне, так как американец принял другое предложения и предпочел поединок с «временным» чемпионом WBC в среднем весе своим соотечественником Джермаллом Чарло (28−0, 21 КО).

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«Это означает, что у Головкина осталось три возможных варианта на июнь: камерунец Хасан Н’Дам Н’Джикам, поляк Камил Шеремета и американец Деметриус Андраде. Но это три действительно плохих варианта для Головкина на следующий бой. Нет сомнений в том, что GGG легко победит Н’Джикама и Шеремету, поскольку ни один из них не является бойцом уровня казахстанца. Однако публика останется недовольна этими проходными боями для экс-чемпиона, и впоследствии фанаты будут избегать подписки на DAZN. Головкин получит много денег от контракта на шесть боев с DAZN, который, как говорят, состоит из девяти цифр. Но стриминговый сервис, несомненно, захочет извлечь выгоду из контракта с казахстанцем, но они этого не получат, если Головкин сразится с камерунцем или поляком. Эти бойцы не так широко известны среди фанатов бокса. Брэндон Адамс также не очень известен, но он знаком американской публике по выступлениям в турнире ESPN. Фанаты хотят видеть, как Головкин выйдет в ринг с чемпионом WBO Андраде, но существует мнение, что GGG ​​не хочет драться с американцем или Чарло. Некоторые поклонники бокса считают, что Головкин боится столкнуться с Андраде или Чарло. Это означает, что Головкин, вероятно, не захочет драться с Андраде в июне, хотя это привлекло бы большое внимание фанатов и увеличило бы базу подписчиков DAZN, если Головкин примет этот бой. Победа над Андраде значительно повысит интерес к сентябрьской трилогии Головкин — “Канело”. Однако если Головкин не сможет победить Андраде, то нет смысла говорить о третьем поединке с Альваресом», — написал автор.

Июньский бой станет для Головкина первым из шести в рамках трехлетнего сотрудничества со стриминговым сервисом DAZN. Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО). Правда, самому мексиканцу еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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