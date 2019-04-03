Три плохих варианта, или как Головкин оказался в тяжелом положении перед трилогией с «Канело»

«Это означает, что у Головкина осталось три возможных варианта на июнь: камерунец Хасан Н’Дам Н’Джикам, поляк Камил Шеремета и американец Деметриус Андраде. Но это три действительно плохих варианта для Головкина на следующий бой. Нет сомнений в том, что GGG легко победит Н’Джикама и Шеремету, поскольку ни один из них не является бойцом уровня казахстанца. Однако публика останется недовольна этими проходными боями для экс-чемпиона, и впоследствии фанаты будут избегать подписки на DAZN. Головкин получит много денег от контракта на шесть боев с DAZN, который, как говорят, состоит из девяти цифр. Но стриминговый сервис, несомненно, захочет извлечь выгоду из контракта с казахстанцем, но они этого не получат, если Головкин сразится с камерунцем или поляком. Эти бойцы не так широко известны среди фанатов бокса. Брэндон Адамс также не очень известен, но он знаком американской публике по выступлениям в турнире ESPN. Фанаты хотят видеть, как Головкин выйдет в ринг с чемпионом WBO Андраде, но существует мнение, что GGG ​​не хочет драться с американцем или Чарло. Некоторые поклонники бокса считают, что Головкин боится столкнуться с Андраде или Чарло. Это означает, что Головкин, вероятно, не захочет драться с Андраде в июне, хотя это привлекло бы большое внимание фанатов и увеличило бы базу подписчиков DAZN, если Головкин примет этот бой. Победа над Андраде значительно повысит интерес к сентябрьской трилогии Головкин — “Канело”. Однако если Головкин не сможет победить Андраде, то нет смысла говорить о третьем поединке с Альваресом», — написал автор.