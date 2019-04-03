Три плохих варианта, или как Головкин оказался в тяжелом положении перед трилогией с «Канело»
Журналист Майк Смит в своей статье на Boxingnews24.com поделился мнением о «тяжелом положении»
Журналист Майк Смит в своей статье на Boxingnews24.com поделился мнением о «тяжелом положении»
Ранее стало известно, что Головкин не встретится с Брэндоном Адамсом (21−2, 13 КО) в июне, так как американец принял другое предложения и предпочел поединок с «временным» чемпионом WBC в среднем весе своим соотечественником Джермаллом Чарло (28−0, 21 КО).
«Это означает, что у Головкина осталось три возможных варианта на июнь: камерунец Хасан Н’Дам Н’Джикам, поляк Камил Шеремета и американец Деметриус Андраде. Но это три действительно плохих варианта для Головкина на следующий бой. Нет сомнений в том, что GGG легко победит Н’Джикама и Шеремету, поскольку ни один из них не является бойцом уровня казахстанца. Однако публика останется недовольна этими проходными боями для
Июньский бой станет для Головкина первым из шести в рамках трехлетнего сотрудничества со стриминговым сервисом DAZN. Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО). Правда, самому мексиканцу еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая на