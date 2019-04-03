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12:52 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин выбрал арену для возвращения на ринг

Бывший чемпион мира в среднем весе по нескольким версиям Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) определился с местом для проведения своего следующего боя, который станет для казахстанца первым по контракту со стриминговым сервисом DAZN, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

По информации LA Times, для возвращения на ринг GGG выбрал арену Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Идеальной датой для дебюта Головкина на DAZN считает 8 июня.

Ожидается, что в среду, 3 апреля, представители Головкина соберутся вместе с Атлетической комиссией штата Нью-Йорк, чтобы обсудить эту дату на MSG. Если с 8 июня возникнут проблемы, следующим лучшим вариантом будет пятница, 14 июня, так как на 15-го число запланированы трансляция боя Тайсона Фьюри в Лас-Вегасе и вечера UFC с двумя титульными боями.

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При этом Головкин пока не определился с соперником. Ожидалось, что им станет Брэндон Адамс (21−2, 13 КО), но американец принял предложнение от соотечественника Джермалла Чарло (28−0, 21 КО), владеющего поясом «временного» чемпиона WBC в среднем весе.

Другим кандидатом в соперники Головкина назывался поляк Камил Шеремета (19−0, 4 КО), чемпион Европы по версии EBU, но и этот вариант отпал. Из последних имен — камерунец с французским паспортом Хассан Н’Дам Н’Жикам (37−3, 21 КО).

Июньский бой станет для Головкина первым из шести в рамках трехлетнего сотрудничества со стриминговым сервисом DAZN. Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с чемпионом WBC, WBA (Super) в среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО). Правда, самому мексиканцу еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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