Геннадий Головкин выбрал арену для возвращения на ринг

По информации LA Times, для возвращения на ринг GGG выбрал арену Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Идеальной датой для дебюта Головкина на DAZN считает 8 июня.
Ожидается, что в среду, 3 апреля, представители Головкина соберутся вместе с Атлетической комиссией штата Нью-Йорк, чтобы обсудить эту дату на MSG. Если с 8 июня возникнут проблемы, следующим лучшим вариантом будет пятница, 14 июня, так как на 15-го число запланированы трансляция боя Тайсона Фьюри в Лас-Вегасе и вечера UFC с двумя титульными боями.
При этом Головкин пока не определился с соперником. Ожидалось, что им станет Брэндон Адамс (21−2, 13 КО), но американец принял предложнение от соотечественника Джермалла Чарло (28−0, 21 КО), владеющего поясом «временного» чемпиона WBC в среднем весе.
Другим кандидатом в соперники Головкина назывался поляк Камил Шеремета (19−0, 4 КО), чемпион Европы по версии EBU, но и этот вариант отпал. Из последних имен — камерунец с французским паспортом Хассан Н’Дам Н’Жикам (37−3, 21 КО).
Июньский бой станет для Головкина первым из шести в рамках трехлетнего сотрудничества со стриминговым сервисом DAZN. Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с чемпионом WBC, WBA (Super) в среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО). Правда, самому мексиканцу еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.