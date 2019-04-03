Геннадий Головкин выбрал арену для возвращения на ринг

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По информации LA Times, для возвращения на ринг GGG выбрал арену Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Идеальной датой для дебюта Головкина на DAZN считает 8 июня.

Ожидается, что в среду, 3 апреля, представители Головкина соберутся вместе с Атлетической комиссией штата Нью-Йорк, чтобы обсудить эту дату на MSG. Если с 8 июня возникнут проблемы, следующим лучшим вариантом будет пятница, 14 июня, так как на 15-го число запланированы трансляция боя Тайсона Фьюри в Лас-Вегасе и вечера UFC с двумя титульными боями.

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При этом Головкин пока не определился с соперником. Ожидалось, что им станет Брэндон Адамс (21−2, 13 КО), но американец принял предложнение от соотечественника Джермалла Чарло (28−0, 21 КО), владеющего поясом «временного» чемпиона WBC в среднем весе.

Другим кандидатом в соперники Головкина назывался поляк Камил Шеремета (19−0, 4 КО), чемпион Европы по версии EBU, но и этот вариант отпал. Из последних имен — камерунец с французским паспортом Хассан Н’Дам Н’Жикам (37−3, 21 КО).